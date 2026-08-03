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03 ago 2026 Actualizado 01:37

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Liga Colombiana

🔴 Santa Fe Vs. Once Caldas EN VIVO: Siga acá la transmisión del partidazo

El equipo bogotano busca su primer triunfo en el presente campeonato, frente a un cuadro de Manizales que debutó con goleada.

Santa Fe y Once Caldas se enfrentan en el estadio El Campín.

Santa Fe y Once Caldas se enfrentan en el estadio El Campín.

Santa Fe y Once Caldas se enfrentan en el estadio El Campín.
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Santa Fe y Once Caldas se enfrentan este domingo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en uno de los juegos más llamativos de la segunda fecha de la Liga colombiana. El cuadro Cardenal busca su primer triunfo tras caer en su estreno ante Águilas Doradas; mientras que el equipo de Manizales viene de golear 5-1 al Cúcuta Deportivo.

Siga acá la transmisión del partido

Siga acá el minuto a minuto del partido Santa Fe Vs. Once Caldas

Hay nuevos mensajes
35´

Santa Fe busca la infracción

Los Leones buscan las jugadas de pelota parada en zona de peligro

33´

Once Caldas nada que logra el empate

El Blanco Blanco se le complica finalizar el tanto del empate

31´

Gol anulado

Jeison Angulo sale en posición adelantada y anota el gol que es anulado inmediatamente

29´

Santa Fe no logra el último pase

Santa Fe no culmina el pase final para encontrar el segundo tanto. 

27´

El León se salva gracias al arquero

Once Caldas presiona con mucha facilidad pero no ha logrado el gol 

25´

El once domina el balón

El conjunto de Manizales quiere seguir presionando la defensa capitalina

23´

Marmolejo se viste de heroe

El arquero León impide el primero de Once Caldas

22´

Rodallega hace la más dificil

Rodallega entrega mal el balón en vez de disparar al arco aprovechando el espacio

19´

Ataca el once

La visita quiere empatar el encuentro por las bandas

16´

Once Caldas impide el segundo

Santa Fe no logra conseguir el último pase para concretar el gol 

14´

Tiro de esquina para el Once

Juego desde la esquina que finaliza con un rebote que setiene Mosquera Marmolejo

12´

Once Caldas quiere el empate

La visita busca el primer tanto acercandose cada vez más

10´

Tiro de esquina para el León

Corner para Santa Fe que despeja la defensa manizaleña

Once Caldas amenaza

Salva Mosquera Marmolejo el segundo  tiro al arco del cuadro visitante.

Posible falta para Once Caldas

Concacto en el área por parte de Mosquera Marmolejo pero el arbitro no sanciona

Gooooooooool de Santa Fe

El León llega con calma y anota Jáder Obrian

Primer ataque

Once Caldas recupera el balón y busca el centro que Marmolejo ataja 

Inicia el partido

Inicia moviendo el balón Santa Fe

Los jugadores saltan al campo

Inician actos protocolarios

11 ideal confirmados

Bienvenidos al minuto a minuto del juego Santa Fe Vs. Once Caldas, por la fechas 2 de la Liga colombiana.

Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

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