🔴 Santa Fe Vs. Once Caldas EN VIVO: Siga acá la transmisión del partidazo

Santa Fe y Once Caldas se enfrentan en el estadio El Campín.

Santa Fe y Once Caldas se enfrentan este domingo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en uno de los juegos más llamativos de la segunda fecha de la Liga colombiana. El cuadro Cardenal busca su primer triunfo tras caer en su estreno ante Águilas Doradas; mientras que el equipo de Manizales viene de golear 5-1 al Cúcuta Deportivo.

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