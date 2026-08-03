🔴 Santa Fe Vs. Once Caldas EN VIVO: Siga acá la transmisión del partidazo
El equipo bogotano busca su primer triunfo en el presente campeonato, frente a un cuadro de Manizales que debutó con goleada.
Santa Fe y Once Caldas se enfrentan este domingo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en uno de los juegos más llamativos de la segunda fecha de la Liga colombiana. El cuadro Cardenal busca su primer triunfo tras caer en su estreno ante Águilas Doradas; mientras que el equipo de Manizales viene de golear 5-1 al Cúcuta Deportivo.
Siga acá la transmisión del partido
Siga acá el minuto a minuto del partido Santa Fe Vs. Once Caldas
Santa Fe busca la infracción
Los Leones buscan las jugadas de pelota parada en zona de peligro
Once Caldas nada que logra el empate
El Blanco Blanco se le complica finalizar el tanto del empate
Gol anulado
Jeison Angulo sale en posición adelantada y anota el gol que es anulado inmediatamente
Santa Fe no logra el último pase
Santa Fe no culmina el pase final para encontrar el segundo tanto.
El León se salva gracias al arquero
Once Caldas presiona con mucha facilidad pero no ha logrado el gol
El once domina el balón
El conjunto de Manizales quiere seguir presionando la defensa capitalina
Marmolejo se viste de heroe
El arquero León impide el primero de Once Caldas
Rodallega hace la más dificil
Rodallega entrega mal el balón en vez de disparar al arco aprovechando el espacio
Ataca el once
La visita quiere empatar el encuentro por las bandas
Once Caldas impide el segundo
Santa Fe no logra conseguir el último pase para concretar el gol
Tiro de esquina para el Once
Juego desde la esquina que finaliza con un rebote que setiene Mosquera Marmolejo
Once Caldas quiere el empate
La visita busca el primer tanto acercandose cada vez más
Tiro de esquina para el León
Corner para Santa Fe que despeja la defensa manizaleña
Once Caldas amenaza
Salva Mosquera Marmolejo el segundo tiro al arco del cuadro visitante.
Posible falta para Once Caldas
Concacto en el área por parte de Mosquera Marmolejo pero el arbitro no sanciona
Gooooooooool de Santa Fe
El León llega con calma y anota Jáder Obrian
Primer ataque
Once Caldas recupera el balón y busca el centro que Marmolejo ataja
Inicia el partido
Inicia moviendo el balón Santa Fe
Los jugadores saltan al campo
Inician actos protocolarios
11 ideal confirmados
Bienvenidos al minuto a minuto del juego Santa Fe Vs. Once Caldas, por la fechas 2 de la Liga colombiana.
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...