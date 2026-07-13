Atlético Nacional le abre campo a Franco Armani: sorpresiva salida rumbo al fútbol argentino

Mientras se disputa la Copa del Mundo en suelo norteamericano, los diferentes equipos de Colombia aprovechan estas semanas para terminar de confeccionar sus nóminas de cara al segundo semestre del 2026, periodo en el que se disputa la Liag y la Copa Colombia.

ASÍ MARCHA EL MERCADO DE FICHAJES EN COLOMBIA PARA LA TEMPORADA 2026-2

Atlético Nacional está en pleno movimiento, luego de que se confirmada la llegada de Lucas González a la dirección técnica. El entrenador bogotano ya trabaja al frente del grupo en la sede deportiva de Guarne y planifica lo que viene, incuyendo el tema refuerzos.

Precisamente sobre las incorporaciones del cuadro antioqueño, en las últimas horas ha tomado fuerza el rumor del regreso de Franco Armani, quien le puso punto final a su exitosa etapa por River Plate. Si bien por ahora no hay nada confirmado, desde el club ya se le está abriendo cupo al argentino.

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Y es que a la emotiva despedida del ídolo David Ospina en el pasado mes de junio, ahora se suma una nueva baja rumbo al fútbol internacional.

Atlético Nacional sufre sorpresiva salida en rumbo al fútbol argentino

Según reportes de medios argentinos, Gimnasia y Esgrima de La Plata se ha quedado con los servicios de Harlen Castillo, guardameta de 32 años que le pone fin a una etapa de tres años y medio en Atlético Nacional.

El periodista César Luis Merlo confirmó a través de sus redes sociales que el acuerdo entre las partes ya es un hecho, entendiendo que el jugador llega en condición de agente libre y firma por un año y medio, es decir hasta diciembre del 2027.

‘Chipi Chipi’, como se lo apoda, llegará al tercer club de su carrera deportiva (Deportivo Pereira, Atlético Nacional) y el primero en el exterior. Adicionalmente, en los últimos seis meses disputó un total de 12 encuentros por Liga, recibió 14 tantos y dejó su pórtico invicto en dos oportunidades.

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