David González reflexiona tras goleada 7-0 sobre el Chicó : “Este era el partido para hacer goles”

“Este era el partido para hacer goles” David González reflexiona tras goleada 7-0 sobre el Chicó

El América de Cali atraviesa un momento ideal tras su reciente victoria 7-0 sobre el Boyacá Chicó este domingo, en juego por la segunda fecha disputado en el estadio Pascual Guerrero.

El equipo vallecaucano logró el triunfo gracias a anotaciones de Yeison Guzmán, al minuto 5´y 42´, doblete Daniel Rosero, al 22´y al 65´, un gol del recién llegado Luis Quiñones, al 48´, y otro doblete de Kevin Angulo, al 87´y 89´.

Durante la Rueda de prensa después del partido, El técnico David González declaró: “Éramos superiores al rival, pero lo teníamos que demostrar en los 90´minutos".

El entrenador enfatizó que el buen funcionamiento actual responde a un trabajo en conjunto que se demuestra con estos resultados: “Hemos avanzado mucho como equipo, nos hemos convertido en más equipo y eso se nota”.

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El protagonismo de La Mecha

El defensor central Daniel Rosero expresó su alegría tras anotar un doblete, algo que no había sucedido en su carrera: “Creo que es la primera vez que me pasa. Mucha motivación para mí, personalmente, y para el equipo”.

Asimismo, el estratega antioqueño destacó el gran partido de Yeison Guzmán, con otro doblete, y el gran desempeño de Luis Quiñones y Kevin Angulo, que marcaron sus primeros goles con el conjunto vallecaucano.

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Respecto a la libertad en ataque de jugadores como Guzmán y Quiñones, el técnico indicó que se trata de dejar fluir el talento y el orden táctico: “Es un poco de dejarlos fluir y de saber que si uno se mueve, el otro deberá ocupar ese espacio vacío. Hay que disfrutar de estos jugadores que pueden desequilibrar partidos”.

Finalmente, el cuerpo técnico aclaró que la rotación de minutos será clave para mantener la competitividad ante la llegada de más partidos: “La distribución de minutos va a ser clave para que todos los jugadores tengan un buen ritmo”.

¿Qué viene para el América?

El equipo Escarlata viajará a Manizales para enfrentar al Once Caldas por la tercera jornada de la Liga Colombiana en el Estadio Palogrande a las 20:30 hora Colombia.