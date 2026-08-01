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01 ago 2026 Actualizado 14:36

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Liga Colombiana

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga colombiana luego del empate entre Fortaleza y Pereira

Repase cómo va la clasificación con los primeros juegos del segundo semestre de la Liga colombiana.

Colprensa

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La Liga colombiana en su segundo semestre continúa con su desarrollo. La fecha 2 inició el pasado jueves 30 de julio e irá hasta el próximo domingo 2 de agosto. Solo un partido de esta jornada se encuentra aplazado, que es el Internacional Bogotá vs. Cúcuta Deportivo, el cual se disputará el miércoles 2 de septiembre.

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Bucaramanga 1-1 Llaneros

En el Americo Montanini se le dio apertura a la fecha 2 de la competición. Los goles llegaron en el segundo tiempo, y fue Fabián Sambueza el que abrió el marcador al minuto 54. Sin embargo, Francisco Meza lo igualó para el conjunto de Villavicencio.

Bucaramanga llegó a 4 puntos con esta igualdad, luego de haberle ganado a Millonarios en el estreno. Por su parte, Llaneros también alcanzó esa línea de unidades, tras estrenarse con victoria ante Pereira.

Fortaleza 0-0 Pereira

Este encuentro se disputó en la noche del viernes y dejó un aburrido empate sin goles. El cuadro bogotano fue superior y tuvo las mejores aproximaciones, pero no tuvo efectividad y terminó dejando escapar dos puntos ante un Matecaña que sigue con complicaciones.

Así se desarrollará el resto de la fecha 2 de la Liga colombiana

Sábado 1 de agosto

- Pasto vs. Águilas Doradas / 2:00 p.m.

- Alianza vs. Tolima / 4:05 p.m.

- Medellín vs. Cali / 6:10 p.m.

- Junior vs. Millonarios / 8:15 p.m.

Domingo 2 de agosto

- Jaguares vs. Nacional / 3:45 p.m.

- América vs. Boyacá Chicó / 5:45 p.m.

- Santa Fe vs. Once Caldas / 8:00 pm.

Así va la tabla de posiciones de la Liga colombiana

David Santiago Muñoz Camargo

David Santiago Muñoz Camargo

Comunicador social y Periodista. Trabaja en Caracol Radio Deportes

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