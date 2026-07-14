Crean un grupo élite en Antioquia para combatir y neutralizar a 19 objetivos de alto valor

Medellín

Para el desarrollo de la “Operación Cazador Antioquia”, que anunció el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se creará un grupo élite con miembros del Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

El objetivo de esta estrategia es capturar a los cabecillas y líderes de estructuras criminales con un actuar delictivo que genera alto impacto en las comunidades del departamento.

¿Qué cabecillas están como objetivo?

Según el gobierno seccional, el esfuerzo de este grupo élite busca combatir y dar con el paradero de los alias “Calarcá”, “Chiquito Malo”, “El Montañero”, “Chejo”, “Jhon Fiera”, “Primo Gay” y otros 14 líderes de estructuras criminales.

Estos objetivos son los presuntos responsables de hechos criminales por parte de estructuras como el Clan del Golfo, FARC, ELN y el grupo delincuencial organizado El Mesa, que delinquen en este departamento.

El secretario de Seguridad, Justicia y Paz del departamento, brigadier general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, explicó que esta selección élite “son grupos especiales con capacidades de prevención, disuasión y control, es decir, hombres preparados para instalar puestos de control, realizar inspecciones a establecimientos, ejercer presencia territorial y control de área. Al mismo tiempo, cuentan con un componente de Policía Judicial e inteligencia, que trabaja de manera articulada con un fiscal para ejecutar acciones dirigidas y contundentes contra los diferentes actores que alteran el orden público”.

Objetivos de alto valor

Para la gobernación de Antioquia, con esta estrategia se afectarán las capacidades de las organizaciones criminales responsables de múltiples hechos de violencia que durante los últimos años han afectado a los habitantes de Antioquia.

Entre el cartel de estos objetivos está Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, cabecilla del Estado Mayor de los bloques y frentes de disidencia.

Recordemos que esta persona había sido detenida por el Ejército en julio de 2024 cuando viajaba en una caravana de la Unidad Nacional de Protección en jurisdicción del municipio de Barbosa y posteriormente liberada por la Fiscalía General de la Nación.

Este sujeto es el señalado de estar detrás del derribamiento de un helicóptero estadounidense y el asesinato de 13 uniformados de la Policía, que adelantaban un operativo de erradicación de cultivos ilícitos en Amalfi en agosto del año 2025.

Otros objetivos de las disidencias

Hacen parte de la lista Óscar Javier Cuadros Zea, alias “Chejo” o “Alejandro”, cabecilla del frente 36; Néider Yesid López Urrego, alias “Primo Gay” o “Emanuel”, cabecilla del frente 5; Luis Antonio Montoya Muriel, alias “Jhon Fiera”, cabecilla del frente 4 y Camila Andrea Palacios Berrío, alias “Samantha” o “Enfermera”, vocera del grupo armado ilegal, quien apareció en un video difundido por esa organización. Su estructura es responsable de masacres, desplazamiento forzado, extorsiones, secuestros y narcotráfico.

De este grupo armado ilegal también están reseñados en el cartel de los más buscados Dubian Alirio Berrío, alias “Diomer” o “Dientón”, cabecilla del frente 18, y Luis Daniel Terán Baldovino, alias “Chuzo”, “Matías” o “Niño”, integrante del frente 4.

Cabecillas del Clan del Golfo

Según el secretario de Seguridad de Antioquia, los cabecillas de este grupo armado ilegal que serán objetivo de este grupo élite serán Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, máximo cabecilla.

En esta lista también está Nelson Enrique Guzmán Ruiz, alias “Soldado”, cabecilla de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, con injerencia en las subregiones del Suroeste y Occidente de Antioquia; Ramiro de Jesús Henao, alias “Simón” o “Fantasma”, cabecilla de la subestructura Pacificadores de Samaná; Elkin Omaña Ramírez, alias “Elkin” y alias “Hugo” o “Vinagre”.

Cabecillas del ELN

En la estrategia de la Operación Cazador también hay objetivos del ELN como Duván Chavarría Yarce, alias “Matías” o “Pantera”, cabecilla de la Compañía Héroes de Tarazá del ELN; Luisa Fernanda Roldán Agudelo, alias “Verónica”, cabecilla del frente Capitán Mauricio, en el Nordeste; Ofelia de Jesús Angulo Cabezas, alias “La Negra”, cabecilla del frente Compañero Tomás y Carlos Alfonso Agudelo Gómez, alias “Nelson” o “Calvo”, cabecilla del frente Darío Ramírez.

Cabecilla de El Mesa

De este grupo, las autoridades buscan a Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias “El Montañero”.

Este grupo tiene injerencia en el norte del Valle de Aburrá, el oriente antioqueño y otras regiones del país, entre ellas Bogotá.