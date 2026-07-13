Gobernación advierte que no permitirá bloqueos durante protesta minera en Antioquia

Paralizadas están las labores de explotación en el municipio. / Cortesía ( Policía )

Nordeste, Antioquia

La Gobernación de Antioquia confirmó que adelanta acciones preventivas ante el anuncio de una protesta convocada por sectores mineros que comenzaría este martes 14 de julio, especialmente en municipios del Norte y Nordeste antioqueño, donde se ubican varias centrales hidroeléctricas estratégicas para el país.

El pronunciamiento se conoce días después de que EPM advirtiera sobre información recibida respecto a posibles bloqueos que podrían afectar el acceso a las centrales Porce II, Porce III, Guadalupe III, Guadalupe IV y Troneras, infraestructura que aporta cerca del 16 % de la energía que consume Colombia.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, explicó que las autoridades realizaron un consejo de seguridad para anticiparse a cualquier alteración del orden público y proteger la infraestructura crítica del sistema energético.

“No nos podemos dejar coger desprevenidos”, afirmó el funcionario, al señalar que el Ejército, la Policía y la Fiscalía ya coordinan las acciones operativas para responder ante cualquier eventualidad. Agregó que las estrategias específicas no serán reveladas por razones de seguridad.

Martínez indicó que la preocupación surge por antecedentes recientes en los que, tras operativos contra la minería ilegal, se han presentado bloqueos de vías, quema de vehículos y otras acciones violentas, como ocurrió en los últimos días en municipios del Nordeste antioqueño.

El secretario sostuvo que la minería ilegal continúa siendo una de las principales fuentes de financiación de los grupos armados ilegales y aseguró que estas organizaciones buscan mantener el control de economías ilícitas como la extracción ilegal de oro, el narcotráfico y la extorsión.

Además, reiteró el llamado al Gobierno Nacional para fortalecer las operaciones permanentes contra estos grupos mediante mayores capacidades de inteligencia, policía judicial y unidades especiales, con el fin de atacar de manera estructural las organizaciones criminales que operan en el departamento.

Las autoridades departamentales indicaron que mantendrán el monitoreo permanente de la situación durante el inicio de la jornada de protesta anunciada para este martes, con el objetivo de garantizar la movilidad, el orden público y la protección de la infraestructura energética.