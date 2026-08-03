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“Crisis migratoria ha sido instrumentalizada por Marruecos como arma política contra España”: Celaya

En entrevista con 6AM W, Javier Celaya Brey, diputado del Partido Popular por Ceuta, analizó la reciente crisis fronteriza en la ciudad autónoma española en el norte de África.

De acuerdo con el parlamentario, lo que comenzó como una crisis migratoria ha sido “instrumentalizado de alguna manera por el Gobierno de Marruecos para desafiar a España”. En específico, detalló que la presión se centra en Ceuta y Melilla, territorios sobre los que se mantiene una “injusta reivindicación política” basada en la vecindad geográfica.

“La vinculación de ambas ciudades a España se remonta, pues, prácticamente a finales de la Edad Media e inicios de la Edad Moderna. O sea, Melilla es española desde 1497, solamente 5 años después de que Colón llegase a América. Y Ceuta era portuguesa desde 1415. Y desde entonces han estado siempre vinculadas a poderes políticos de la península Ibérica, a la monarquía hispánica”, explicó.

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Escuche la entrevista completa en 6AM W:

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