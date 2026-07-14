Hija de colombiano detenido por ICE en Miami clama por ayuda ante la falta de respuesta consular
María Alejandra Betancourt, hija del colombiano Carlos Betancourt, denunció tratos inhumanos por parte del ICE contra colombiano con proceso de asilo en Florida.
Hija de colombiano detenido por ICE en Miami clama por ayuda ante la falta de respuesta consular
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...