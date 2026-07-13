Gobernación: restablecen el orden en Segovia tras disturbios por operativo contra minería ilegal

Segovia, Antioquia

La Gobernación de Antioquia informó que fue restablecido el orden público en el municipio de Segovia, luego de los disturbios registrados durante un operativo de la Fuerza Pública contra la minería ilegal.

El gobernador Andrés Julián Rendón aseguró que, de acuerdo con la información suministrada por las autoridades, los desórdenes fueron promovidos por delincuentes del Clan del Golfo, quienes, según indicó, instrumentalizaron a parte de la comunidad como respuesta a las operaciones adelantadas por la Fuerza Pública contra la explotación minera ilegal.

El mandatario señaló que la reacción del Ejército y la Policía permitió recuperar el control de la situación y confirmó que fueron levantados los cuatro bloqueos que permanecían en los accesos al municipio.

Durante la jornada, las autoridades reportaron bloqueos con quema de llantas, vehículos atravesados e incendios de motocicletas, camionetas y una volqueta, además de un ataque contra una patrulla del Ejército Nacional.

Según la Gobernación, a esta hora la movilidad fue restablecida y hay normalidad en el casco urbano de Segovia, mientras continúan las acciones de la Fuerza Pública contra las estructuras dedicadas a la minería ilegal en el Nordeste antioqueño.