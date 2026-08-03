¿UEFA puede sacar a Infantino de la FIFA? Experto analizó las posibilidades

Miguel Poiares Maduro, quien presidió el nuevo Comité de Gobernanza y Revisión de la FIFA desde junio de 2016 a mayo de 2017, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar de la marcha atrás que dio Gianni Infantino de abrirle la puerta a la inversión privada a sus eventos. Además, analizó las posibilidades de que el presidente de la entidad salga de su cargo luego de que la UEFA y la Concacaf rechazaran su decisión.

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“No ceo que sea posible tener en este momento ninguna seguridad sobre cuál será el futuro de Infantino, si seguirá siendo el presidente de la FIFA o conseguirán sustituirlo”, indicó.

Señaló que sacar a Infantino no traerá un verdadero cambio a la FIFA, a menos que se cambie el modelo de gobierno de la entidad. “La persona que venga, tarde o temprano será otro Infantino”. Por eso, recordó las polémicas entorno a Joseph Blatter y Michel Platini.

“Sin cambiar la estructura de incentivos, no habrá un verdadero cambio en FIFA”, dijo.

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De esta manera, cuestionó el nivel de concentración de poder que tiene el presidente de la FIFA, “es absurdo”. Explicó que eso se debe a que el máximo ente del fútbol “vive en un conflicto de intereses sistémico: es regulador del juego y los mercados, pero también es el principal operador comercial”.

Mencionó que entre más poder tenga el mandatario de la FIFA, más pueden premiar a las asociaciones y a sus presidentes. Entonces, esto lleva a que se centren más en el dinero que en otros intereses como la salud de jugadores, el equilibrio entre equipo, los fans, entre otros.

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