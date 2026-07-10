Gobernación de Antioquia difunde cartel de los más buscados en el marco de la Operación Cazador

Lo más buscados en Antioquia, a través de la Operación Cazador. Foto: Cortesía Gobernación de Antioquia

Antioquia

La Gobernación de Antioquia dio a conocer el nuevo cartel de los más buscados en el marco de la Operación Cazador Antioquia, una ofensiva que busca desarticular las principales estructuras armadas que operan en el departamento.

El cartel, titulado “Los Más Buscados”, exhibe fotografías, alias y cargos de integrantes de grupos como el Clan del Golfo, disidencias de las FARC y el ELN, señalados como cabecillas, financiadores o mandos medios de bloques y frentes activos en la región. La publicación forma parte de la estrategia de las autoridades para obtener información ciudadana que permita su captura.

Entre los principales rostros visibles en el cartel se encuentran:

Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarca”, señalado como cabecilla del Estado Mayor de los Bloques y Frentes FARC; Óscar Javier Cuadros Zea, alias “Chejo”, cabecilla del Frente 36 de las FARC; Neldier Yesid López Urrego, alias “Primo Gay”, cabecilla del Frente 5 de las FARC, y Luis Antonio Montoya Muriel, alias “Jhon Fiera”, cabecilla del Frente 4 de las FARC.

También aparecen miembros del Clan del Golfo como Elkin Omaña Ramírez (alias “Elkin”), Nelson Enrique Guzmán Ruiz (alias “Soldado”) y Juan David Berrío Jiménez (alias “Fresita”), entre otros, así como cabecillas del ELN como Carlos Alfonso Agudelo Gómez (alias “Nelson” o “el Calvo”) y Luisa Fernanda Roldán Agudelo (alias “Verónica”).

Las autoridades revelaron anteriormente el monto total de las recompensas ofrecidas por algunos de los incluidos en el cartel, como es el caso de alias “Jhon Fiera”, cabecilla del Frente 4 de las FARC, por quien se ofrece hasta $300 millones, o alias “Primo Gay”, por quien se ofrece hasta $200 millones. Por ello, se hace un llamado a la ciudadanía para que proporcione información de manera segura a través de las líneas dispuestas por la Gobernación y la Policía. Cualquier dato sobre el paradero de estas personas será tratado con absoluta reserva.