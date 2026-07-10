Gobernador de Antioquia plantea cinco propuestas para los primeros 100 días de De la Espriella

Medellín, Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, presentó cinco propuestas para que sean implementadas durante los primeros 100 días del gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, con iniciativas en seguridad, infraestructura, autonomía regional, energía y política social para las mujeres.

El mandatario departamental aseguró que las propuestas buscan generar resultados tempranos para Antioquia y el país y sostuvo que varias de ellas no requieren nuevas apropiaciones presupuestales de la Nación, sino decisiones administrativas, cambios normativos y coordinación entre el Gobierno Nacional y las regiones.

Operación Cazador contra estructuras criminales

La primera propuesta es la creación de la Operación Cazador para Antioquia (OCA), un grupo élite interinstitucional integrado por las Fuerzas Militares, la Policía y organismos de investigación judicial para perseguir objetivos de alto valor de las disidencias de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo y estructuras criminales urbanas.

Rendón propuso realizar un seguimiento semanal a los resultados operacionales y reiteró que la Gobernación está dispuesta a aportar recursos para recompensas, inteligencia, logística y apoyo a los uniformados.

El gobernador también pidió al próximo Gobierno Nacional retomar las operaciones de alta intensidad contra los principales jefes de las estructuras armadas y priorizar la lucha contra los cultivos ilícitos y la minería ilegal en el Norte, Nordeste y Bajo Cauca antioqueño.

Ferrocarril de Antioquia y obras de Pacífico 1

La segunda propuesta se concentra en la infraestructura. El gobernador pidió al nuevo Gobierno agilizar la entrega de los tramos ferroviarios necesarios para avanzar en la recuperación del Ferrocarril de Antioquia y permitir su futura conexión con la red férrea nacional y el Caribe colombiano.

Según explicó, Antioquia ya cuenta con recursos para avanzar en la rehabilitación del corredor entre Bello y Barbosa, pero necesita decisiones del Gobierno Nacional sobre el derecho de vía, la entrega de un tramo entre Cabañas y La Grecia y los permisos necesarios para intervenir y recuperar el Túnel de La Quiebra.

En materia vial, Rendón propuso modificar la legislación de infraestructura para permitir que las concesiones puedan extender sus plazos hasta 45 o 50 años y, de esta manera, atraer inversión privada para terminar proyectos inconclusos.

El gobernador señaló que Pacífico 1 necesitaría inversiones por $1,8 billones para completar la doble calzada entre Caldas y Primavera, construir el intercambio vial de ese sector, solucionar los problemas derivados de los deslizamientos en Sinifaná y ejecutar las obras necesarias en la conexión sobre el río Cauca, en Bolombolo.

Más autonomía fiscal para las regiones

La tercera propuesta busca avanzar en la descentralización fiscal. Rendón respaldó una iniciativa que permitiría que los impuestos de renta y patrimonio se queden en los departamentos y Bogotá, mientras las entidades territoriales asumirían mayores responsabilidades en la financiación de salud, educación, agua potable y saneamiento básico.

El gobernador aseguró que la propuesta será impulsada mediante un proyecto de acto legislativo y sostuvo que el Gobierno Nacional debería concentrarse en funciones como seguridad y defensa nacional, justicia, relaciones internacionales y política macroeconómica.

Una mesa para evitar un posible apagón

El cuarto planteamiento es la creación de una mesa antiapagón que permita tomar decisiones frente a los riesgos para el abastecimiento energético nacional.

Entre las medidas propuestas está evaluar mecanismos para aumentar la capacidad útil de almacenamiento de agua de Hidroituango, coordinar el uso de generación térmica durante los periodos previos a las temporadas de mayor sequía y estudiar ajustes horarios para disminuir la presión sobre el sistema durante las horas de mayor consumo.

La propuesta busca preparar al sistema eléctrico ante posibles periodos de bajos aportes hídricos y garantizar que los embalses puedan conservar reservas para los momentos de mayor exigencia.

Las mujeres como eje de la política social

La quinta propuesta plantea poner a las mujeres en el centro de la política social, especialmente mediante el fortalecimiento del sistema de cuidado.

Rendón propuso ampliar las estrategias para la atención de niños durante sus primeros mil días de vida y fortalecer los sistemas de cuidado para menores, adultos mayores y personas enfermas.

Según el gobernador, estas medidas permitirían liberar tiempo de cuidado para que más mujeres puedan estudiar, trabajar o emprender, avanzar en su autonomía económica y reducir situaciones de dependencia asociadas a diferentes formas de violencia en los hogares.

El gobernador anunció que las propuestas serán presentadas con mayor detalle al presidente electo durante el encuentro previsto para el 20 de julio en el Túnel del Toyo, donde se realizará la conmemoración de la Independencia Nacional.