Hombre que murió en Segovia habría omitido señal y disparado contra soldados, dice el Ejército

El Ejército Nacional informó que se adelantan investigaciones para esclarecer la muerte de un hombre que ingresó herido al hospital de Segovia, Antioquia, luego de una alteración del orden público durante un puesto de control militar.

Según el Comando del Batallón de Infantería de Selva N.° 55, tropas de esa unidad realizaban un puesto de control para mantener el orden público y la libre movilidad en el municipio, cuando un hombre habría omitido la señal de “alto” y disparado contra los soldados.

De acuerdo con la versión militar, tras los disparos se inició una persecución y el sujeto fue aprehendido metros más adelante. Sin embargo, en medio de una asonada registrada en el sector, los soldados se vieron obligados a soltarlo y el hombre se confundió con el grupo de manifestantes.

El Ejército señaló que, ante la agresión de la asonada, las tropas iniciaron un repliegue para proteger su integridad. En medio de la situación fueron hurtadas dos motocicletas oficiales, que luego fueron incineradas por los manifestantes.

Horas después, las autoridades locales reportaron el ingreso de un hombre herido al hospital municipal de Segovia, donde falleció. La institución indicó que se investigará si esta persona tuvo relación con la situación ocurrida durante el puesto de control.

El Ejército aseguró que pondrá los hechos en conocimiento de las autoridades competentes y entregará los elementos requeridos para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de lo ocurrido.