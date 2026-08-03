¿Es viable prohibir el uso de capuchas en manifestaciones?: duro debate de Arizabaleta y Mondragón

Fue radicado en el Congreso un proyecto de ley que busca penalizar el uso de capuchas durante manifestaciones sociales. Al respecto, pasaron por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio el representante del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, y el representante del Centro Democrático, Jaime Arizabaleta, quien es autor del proyecto.

Mondragón arrancó diciendo que siempre ha defendido la protesta pacífica: “la sociedad no se tiene que esconder para reclamar cuando hay gobiernos que están cometiendo actos injustos”. Pero aseguró que los manifestantes han sido perseguidos, por lo que las capuchas no necesariamente buscan generar violencia.

Por su parte, Arizabaleta defendió que el proyecto no busca limitar la protesta: “Quien se va a manifestar no necesita taparse la cara”.

Ahora, en lo que tiene que ver con las sanciones, se aplicaría una sanción de “4 a 8 años a quien utilice capuchas en medio de una revuelta”. También planteó aumentar las sanciones por bloquear vías: “el derecho de los bloqueadores no está por encima del derecho de millones de ciudadanos”.

¿El proyecto iría en contra de decisiones de la Corte?

“El señor Arizabaleta acaba de presentar un proyecto de ley que dice anticapuchos, pero resulta que ni siquiera se lo ha leído porque en la página 9 dice claramente que participar anónimamente, cubrir el rostro y utilizar capuchas puede formar parte del ejercicio legítimo de la expresión y de la protesta pacífica”, aseguró el congresista del Pacto Histórico en referencia a una sentencia de la Corte.

Arizabaleta respondió que no existiría contradicción: “En una protesta pacífica perfectamente usted puede cubrir su rostro (...) Donde no es válido y donde se sanciona penalmente es cuando hay revueltas, cuando se le dificulta a las autoridades identificar a quienes perpetraron delitos”.

El representante del Centro Democrático también lanzó un señalamiento directo contra Mondragón: “Mondragón aquí olímpicamente quiere defender a los encapuchados. Eso está bien, yo lo entiendo. Él promovió los bloqueos en Cali en el año 2021”.

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