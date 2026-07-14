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El presidente debe ser obedecido por Fuerza Pública hasta el final de su mandato: General (R) León

El General (r) Guillermo León pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio para referirse al debate sobre la posesión presidencial del Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella y aseguró que no existe duda sobre quién ejerce el mando de la Fuerza Pública hasta el último momento del actual mandato presidencial.

Según explicó, la Constitución establece claramente que el presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, por lo que las órdenes deben provenir de la rama ejecutiva mientras dure el periodo constitucional.

En desarrollo...

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