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14 jul 2026 Actualizado 15:08

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El presidente debe ser obedecido por Fuerza Pública hasta el final de su mandato: General (R) León

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El General (r) Guillermo León pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio para referirse al debate sobre la posesión presidencial del Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella y aseguró que no existe duda sobre quién ejerce el mando de la Fuerza Pública hasta el último momento del actual mandato presidencial.

Según explicó, la Constitución establece claramente que el presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, por lo que las órdenes deben provenir de la rama ejecutiva mientras dure el periodo constitucional.

En desarrollo...

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Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

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