La corona más grande siempre la llevó él: Daniel Samper Pizano e Ismael Rudas sobre Darío Pavajeau

Darío Pavajeau Molina, fue exalcalde de Valledupar y miembro de la Junta Directiva de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, él falleció en las últimas horas, dejando una trayectoria vinculada durante décadas a la promoción y protección de las tradiciones musicales del Cesar.

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Durante décadas, Pavajeau Molina estuvo vinculado a la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, desde donde impulsó iniciativas encaminadas a exaltar el legado de los juglares, fortalecer el certamen y proyectar el vallenato como uno de los principales símbolos culturales de Colombia.

Darío Pavajeau Molina fue considerado por músicos, compositores, investigadores y gestores culturales como una de las personas que más trabajó por preservar la memoria del vallenato, respaldando a sus intérpretes y promoviendo el reconocimiento de sus protagonistas.

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Julio Sánchez Cristo habló con Daniel Samper Pizano e Ismael Rudas sobre los recuerdos junto a él.

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Daniel Samper Pizano indicó que era una especie de gran canciller de la región: “no solamente de la ciudad de Valledupar y de la cultura, no solamente de la música, sino que él representó todo ello, y cuando alguien iba a Valledupar era quien lo recibía, lo paseaba, le daba acceso a las cosas típicas, Darío fue primero un gran caballero, como dice un canto de Adolfo Pacheco, segundo fue un hombre muy simpático encantador, gallero y sabía todo sobre el vallenato”, recordó el periodista.

Por su parte, el acordeonero Ismael Rudas, comentó que: “yo creo que es una de las piezas más importantes en lo que es la divulgación de nuestra música vallenata, no podemos ignorar que la vitrina más grande que ha tenido nuestro folclore vallenato es el festival de la leyenda vallenata y ese festival no se hizo solo, ni lo hizo Consuelo sola a quien nosotros le debemos todos los honores, además de Consuelo hubo personas y yo creo que esa persona no tiene nombre diferente a la de Darío, él fue una celebridad en el vallenato”.

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