“Hacer fotografías en Colombia es de aguerridos”: Mónica Mesa, ingeniera y astrofotógrafa

Mónica Mesa, es la Primera mujer colombiana seleccionada por la imagen astronómica del día (APOD, por sus siglas en inglés), de la NASA. La publicación diaria de La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, que desde 1995 destaca una imagen del universo por su interés científico y visual.

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Cada día se elige una sola fotografía entre trabajos enviados por aficionados y profesionales de todo el mundo. La imagen de Mónica muestra la Gran Nube de Magallanes, una galaxia satélite de la Vía Láctea ubicada a unos 160.000 años luz de la Tierra. Visible principalmente desde el hemisferio sur, es un objeto clave para estudiar la formación y evolución de las galaxias.

Así es la fotografía:

La fotografía fue tomada durante una expedición en Chile y captura la estructura irregular de la galaxia, sus regiones de formación estelar y la riqueza de sus campos de estrellas. Aunque suele asociarse con los cielos australes, también puede observarse desde el sur de Colombia en condiciones excepcionales de oscuridad y transparencia atmosférica.

La selección también marca un hito para la astrofotografía colombiana: Mesa es la primera mujer colombiana en aparecer en APOD y la segunda latinoamericana en lograrlo. Su reconocimiento llega apenas una semana después de que el colombiano Mario Vargas también fuera seleccionado por la publicación, reflejando el crecimiento de esta disciplina en el país.

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La bogotana aseguró que desde muy pequeña estuvo tentada por las ciencias, indicó además que esta galaxia está muy cerca a la Vía Láctea: “tiene una particularidad y es que se puede ver a simple vista en lugares muy oscuros, especialmente en el hemisferio sur, en Colombia también se puede ver en lugares muy oscuros y en meses como enero, febrero, en diciembre, sobre el horizonte”.

“Fue impresionante verla así a simple vista, tan hermosa, tan impactante y no cabía el asombro. Hice varias fotografías antes, pero esta en especial, esta galaxia es muy interesante para la NASA en general”.

Agregó que en Colombia la condiciones para astrofotógrafos son para aguerridos, ya que las condiciones climáticas son muy difíciles.

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