Ejército destruye infraestructura de minería ilegal en Fredonia, Antioquia

Fredonia, Antioquia

Tropas del Batallón de Infantería N.° 11 Cacique Nutibara, adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, intervinieron varias estructuras utilizadas para la explotación ilícita de yacimientos mineros en el sector Puente Iglesias, vereda Santa Elena, del municipio de Fredonia, en el Suroeste antioqueño.

La operación se desarrolló de manera coordinada con la Policía Nacional y estuvo dirigida a afectar la infraestructura empleada para la extracción ilegal de minerales.

Durante el procedimiento fueron inutilizados ocho motores, ocho bombas de succión, cuatro dragas tipo buzo, cuatro plantas de energía, cuatro bombas de oxígeno, cuatro casillas, además de mangueras, mallas de sostenimiento y otros elementos utilizados en esta actividad ilícita.

De acuerdo con el Ejército Nacional, el operativo representa una afectación cercana a 50 millones de pesos para las economías ilegales derivadas de la minería ilícita.

La institución señaló que estas operaciones hacen parte de la estrategia para proteger los recursos naturales, preservar el medio ambiente y debilitar las fuentes de financiación de los grupos armados organizados que obtienen recursos de esta actividad ilegal.