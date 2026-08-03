Colegios privados de Bogotá alertan posibles afectaciones por bajo porcentaje en alza de matrículas
Colegios privados de Bogotá alertan posibles afectaciones por bajo porcentaje en alza de matrículas
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Carlos Roberto Ramos, rector del Colegio San Alejo, conversó con 6AM W acerca del alza en el precio de las matrículas, el cual se basa en el precio del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Escuche la entrevista completa aquí:
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Claudia Camila Vargas
Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...