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03 ago 2026 Actualizado 18:00

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Colegios privados de Bogotá alertan posibles afectaciones por bajo porcentaje en alza de matrículas

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Carlos Roberto Ramos, rector del Colegio San Alejo, conversó con 6AM W acerca del alza en el precio de las matrículas, el cual se basa en el precio del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Escuche la entrevista completa aquí:

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Claudia Camila Vargas

Claudia Camila Vargas

Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...

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