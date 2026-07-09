Cortes de luz en Bogotá, Chía y Soacha este jueves 9 de julio: conozca horarios y barrios afectados

Cortes de luz en Bogotá, Chía y Soacha | Enel Colombia

La capital del país y los municipios de Chía y Soacha presentarán suspensión del servicio de energía este jueves 9 de julio. La Alcaldía de Bogotá dio a conocer que cinco localidades y varios barrios de los pueblos vecinos se verán afectadas en diferentes horarios.

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La interrupción del servicio se debe a trabajos de la empresa Enel Colombia en redes de suministro de energía.

Localidades de Bogotá que tendrán cortes de luz el jueves 9 de julio

Localidad de Bosa

Desde las 8:45 a. m. hasta las 12:00 p. m., de la carrera 89 a carrera 91 entre calle 55 Sur a calle 57 Sur en el barrio La Cabaña.

Desde las 8:30 a. m. hasta las 12:00 p. m., de la carrera 87 a carrera 89 entre calle 73 Sur a calle 75 Sur en el barrio San Bernardino Potreritos.

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Localidad de Chapinero

Desde las 8:15 a. m. hasta las 12:00 p. m., de la calle 51 a calle 53 entre carrera 8 a carrera 10 en el barrio Marly.

Localidad de Ciudad Bolívar

Desde las 5:30 a. m. hasta las 12:00 p. m., de la carrera 17 a carrera 19 entre calle 64 Sur a calle 66 Sur en el barrio Compartir.

Desde las 5:30 a. m. hasta las 12:00 p. m., de la calle 66 Sur a calle 68 Sur entre carrera 17 a carrera 19 en el barrio Sumapaz.

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Localidad de Rafael Uribe Uribe

Desde las 5:15 a. m. hasta las 12:00 p. m., de la carrera 11 a carrera 14 entre calle 21 Sur a calle 23 Sur en el barrio San José Sur.

Localidad de Teusaquillo

Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m., de la calle 32 a calle 34 entre carrera 13 a carrera 16 en el barrio Teusaquillo.

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Municipio de Soacha

Comuna 2

Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m., de la calle 18 a calle 20 entre carrera 10 a carrera 12 en el barrio El Sol de Portalegre.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m., de la carrera 10 a carrera 12 entre calle 18 a calle 20 en el barrio Santa Helena.

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Municipio de Chía

Sector Canelón

Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m. en el sector Canelón.

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