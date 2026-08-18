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18 ago 2026 Actualizado 13:43

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Bogotá

ETB aumentó sus ingresos en 2026 en sus principales líneas de negocio

Durante el primer semestre de 2026, las palancas de transformación

generaron impactos cercanos a $197.000 millones, adicionales a los más de

$437.000 millones alcanzados durante 2025.

ETB logró su mejor trimestre en más de una década: los ingresos operacionales crecieron 13%

ETB logró su mejor trimestre en más de una década: los ingresos operacionales crecieron 13%

ETB logró su mejor trimestre en más de una década: los ingresos operacionales crecieron 13%
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Como resultado del crecimiento de sus negocios y de la ejecución del plan de transformación, al cierre del primer semestre de 2026 la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá registró ingresos totales por $838.481 millones, con un crecimiento del 8,9 %frente al mismo periodo de 2025. Además, obtuvo ingresos operacionales por $798.586 millones, con un incremento del 7,3%.

De especial relevancia es que, durante el primer semestre de 2026, la compañía fortaleció su liderazgo en fibra óptica para hogares y Mipymes, transformó su oferta para Empresas y Gobierno, avanzó en el desarrollo de nuevas verticales tecnológicas y continuó ejecutando las palancas de transformación que impulsan su eficiencia operativa, su sostenibilidad y la generación de valor.

“La transformación de ETB sigue reflejándose en un negocio que crece, una operación cada vez más eficiente y una compañía que amplía sus capacidades para impulsar la transformación digital del país. Estos resultados confirman que vamos por el camino correcto y que seguiremos ejecutando con disciplina nuestro plan de transformación”, dijo Diego Molano, presidente de ETB.

Hogares y Mipymes: el principal motor de crecimiento

Durante el primer semestre de 2026, los ingresos del segmento de Hogares y Mipymes crecieron 24% frente al mismo periodo del año anterior, pasando de $331.000 millones a $409.000 millones.

Este desempeño estuvo impulsado por una operación que hoy es 100 % fibra óptica, el incremento del 10 % en la base de clientes de fibra, un crecimiento del 151 % en las ventas y del 145% en las instalaciones.

A estos resultados se suma el avance de Conexión Social, iniciativa que ha impulsado el crecimiento de la base de usuarios de ETB en los estratos 1 y 2 y que ya conecta a más de 82.000 familias, ampliando el acceso a internet de alta velocidad y contribuyendo al cierre de brechas digitales en la ciudad.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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