Cortes de agua en Bogotá y Soacha este 9 de julio: localidades y barrios que no tendrán servicio

Cortes de agua en Bogotá y Soacha este 9 de julio | Getty Images

La capital del país y el municipio de Soacha tendrá suspensión del servicio de agua este jueves 9 de julio. La Alcaldía de Bogotá dio a conocer que tres localidades y varios barrios del pueblo vecino se verán afectadas en diferentes horarios.

La suspensión del servicio se debe por obras de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) que buscan mejorar el suministro del agua en las localidades y en el municipio aledaño a la capital.

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Estos trabajos de mejoramiento pretenden minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.

Barrios y Localidades de Bogotá que tendrán cortes de agua el jueves 9 de julio

Localidad de Engativá

Los barrios afectados son Engativá Pueblo, Villa Gladys, La Faena, La Riviera, Sabanas del Dorado y El Gaco, y la suspensión se debe a empates de redes de acueducto.

De la carrera 112 a la carrera 129, entre la calle 63 a la calle 71, desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas.

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Localidad de San Cristóbal

Los barrios afectados son Veinte de Julio, Granada Sur y Montebello, y la suspensión se debe a empates de redes de acueducto.

De la avenida calle 22 sur hasta la calle 27 sur, entre la carrera 2 a la carrera 6, y desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas.

Localidad de Puente Aranda

En esta localidad solo se verá afectado el barrio Gorgonzola, debido a empates de redes de acueducto.

De la calle 6 a la calle 13, entre la transversal 42 a la carrera 50, y desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas.

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Localidad de Kennedy

Los barrios afectados son Hipotecho, Hipotecho Occidental y Nueva Marsella, y la suspensión se debe a empates de redes de acueducto.

De la avenida calle 6 a la calle 8 sur, entre la carrera 68 a la carrera 72, y desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas.

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Barrios y Localidades de Soacha que tendrán cortes de agua el jueves 9 de julio

Los barrios afectados son Quintas de La Laguna, Reservas de La Laguna, Neuta San Andrés y Maranatha, y la suspensión se debe a empates de redes de acueducto.

De la calle 6 sur a la calle 6E, entre la avenida carrera 4 (Autopista Sur) a la transversal 7 (vía Indumil) y desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas.

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