¿Qué está atrayendo a los zorros a zonas residenciales del norte de Bogotá?: La CAR explica

El reciente avistamiento de varios zorros en un conjunto residencial de la localidad de Usaquén en el norte de Bogotá, ha generado inquietud entre la comunidad y abrió un importante llamado a comprender por qué estos animales están llegando con mayor frecuencia a zonas urbanas.

En las mesas de trabajo sostenidas con la Secretaría de Ambiente se ha identificado que la presencia de estos animales en sectores urbanos comenzó a hacerse más frecuente desde la pandemia. Esta situación estaría asociada a la disponibilidad de fuentes de alimento, principalmente residuos orgánicos y restos de comida dispuestos inadecuadamente durante los días de recolección de basuras, lo que ha favorecido procesos de habituación de los zorros a estos recursos.

“La presencia de zorros en sectores cercanos a la ciudad no debe interpretarse como una amenaza, sino como un llamado a fortalecer nuestra convivencia con la fauna silvestre. Estos animales cumplen un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas y su acercamiento a las zonas urbanas está relacionado, en gran medida, con la disponibilidad de alimento que encuentran por prácticas inadecuadas en el manejo de residuos”, afirmó Magdala Iregui, directora técnica de Biodiversidad, de la CAR.

Así las cosas y sumado a otras acciones, la CAR proyecta instalar cámaras trampa en puntos estratégicos de posible tránsito entre los Cerros Orientales con el fin de recopilar información sobre los patrones de desplazamiento de esta especie y fortalecer el conocimiento técnico que permita orientar futuras acciones de manejo y conservación.

Recomendaciones a la comunidad

Evite cualquier contacto directo con los ejemplares de fauna silvestre.

No suministre alimento a los animales silvestres

No deje restos de comida ni residuos expuestos en espacios donde puedan acceder los animales.

Disponga adecuadamente las basuras y respete los horarios establecidos para su recolección

Recuerde que estos animales se encuentran en su entorno natural y que la expansión urbana ha incrementado la interacción entre la fauna y las comunidades.

“La CAR hace un llamado a la ciudadanía para que, en caso de encontrar un ejemplar de fauna silvestre herido, atrapado, desorientado o en una situación que represente un riesgo para su bienestar o para la comunidad, evite manipularlo o intentar capturarlo, repórtelo a la Línea de Atención de Fauna de la CAR: 316 524 4031”, concluyó la directora Iregui.