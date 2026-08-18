Muere un trabajador en las obras del Metro de Bogotá: piden investigar y reforzar la seguridad

Este lunes, la Empresa Metro de Bogotá (EMB) dio a conocer el fallecimiento de uno de los trabajadores que se desempeñaba como soldador en las obras de la línea 1 del Metro. Se trataría de David Gordillo, quien estaba trabajando en el proyecto desde noviembre del 2025 y quien habría fallecido por un accidente al mediodía de hoy.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias y solidaridad a su familia, a su hermano, a su novia, a sus compañeros de trabajo y seres queridos, a quienes acompañamos en este doloroso momento”, escribió la EMB a través de un comunicado.

Lo que se sabe del accidente es que ocurrió este lunes festivo durante trabajos que se desarrollaban en la Estación 8.

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Empresa Metro de Bogotá exige mayores protocolos y controles de seguridad

En el comunicado que compartieron en la tarde de este lunes, la Empresa Metro señaló que lamenta los hechos ocurridos, que brindará toda su colaboración para que las autoridades competentes investiguen sobre lo sucedido y se tomen las medidas necesarias que ayuden a esclarecer las circunstancias, así como las responsabilidades de lo sucedido.

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Adicionalmente, Empresa le exigió al concesionario Metro Línea 1 reforzar su compromiso con la seguridad de todos los trabajadores de la obra. En este mismo sentido, pide garantizar que cada actividad que se realice en medio de los trabajos del Metro de Bogotá se realice cumpliendo estrictamente los procedimientos, protocolos y controles de seguridad industrial establecidos.

“La protección de la vida y la integridad de quienes trabajan en la construcción del Metro de Bogotá es una prioridad. La EMB, con el apoyo de la interventoría, hará un seguimiento riguroso a las acciones que implemente el concesionario para fortalecer la prevención y evitar que hechos como este vuelvan a ocurrir”, finalizó la empresa en su comunicado.

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