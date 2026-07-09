Estación de TransMilenio Restrepo en Bogotá tendrá cierre temporal este 9 de julio: conozca la razón

Estación de TransMilenio Restrepo en Bogotá tendrá cierre temporal | Transmilenio/ Getty Images

Continúan las obras en la capital del país. La Alcaldía de Bogotá dio a conocer que una de las estaciones de TransMilenio cerrará temporalmente en uno de sus vagones.

En esta ocasión, debido al mejoramiento de la infraestructura en el sistema, la estación de TransMilenio Restrepo, ubicada en la Avenida Caracas con Avenida Primero de Mayo, tendrá cierre temporal en el vagón 2, sin embargo, ninguno de sus servicios se verá afectado.

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Todas las rutas operarán en el vagón 1 y, para reducir el impacto a la movilidad de los usuarios, TransMilenio indicó que los trabajos de mejoramiento se llevarán en horario nocturno y de madrugada entre 8:00 p.m. y 4:00 a.m.

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Cierre del vagón 2 de la estación de TransMilenio Restrepo

Fecha: 9 de julio de 2026.

9 de julio de 2026. Horario: Entre 8:00 p.m. y 4:00 a.m.

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Rutas de la estación Restrepo

Ningún servicio se verá afectado y todas las rutas operarán en el vagón 1.

Rutas hacia el norte y occidente: 3, B13, C17, D20, J76 y K54.

3, B13, C17, D20, J76 y K54. Rutas hacia el sur: 3, H13 (Portal Tunal), H17 (Portal Usme), H20 (Portal Usme), H54 (Portal Usme) y H76 (Portal Usme).

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