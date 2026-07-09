Incautan más de 18 kilos de marihuana en el Aeropuerto Internacional El Dorado

Gracias a los controles de los escáneres del Aeropuerto Internacional El Dorado, las autoridades lograron la captura e incautación de más de 18 kilos de marihuana.

Así las cosas, la Policía Nacional, a través de la Estación de Policía Aeropuerto, logró la captura en flagrancia de una persona por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El procedimiento se realizó durante labores de control e inspección en las bandas de equipaje de vuelos nacionales. Con el apoyo de equipos de escáner, los uniformados detectaron inconsistencias en una maleta que cubría la ruta Bogotá–San Andrés.

Tras la verificación física del equipaje, fueron hallados 16 paquetes rectangulares envueltos en plástico, los cuales contenían aproximadamente 18.255 gramos de marihuana.

Cabe destacar que, en los últimos casos registrados bajo esta modalidad, los implicados tenían edades comprendidas entre los 20 y 24 años. Así mismo, en lo corrido de 2026 se han incautado 327.390 gramos de marihuana en el Aeropuerto Internacional El Dorado.