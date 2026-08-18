El Palacio de los Deportes en Bogotá seguirá funcionando como centro de acopio

Se cumple una semana desde que ocurrió el terremoto de magnitud 7.4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, que ha dejado a cientos de víctimas mortales y miles de viviendas afectadas en el suroccidente del país.

Bogotá ha sido clave en el apoyo no solo con ayudas humanitarias sino técnicas, con envío de personal especializado como rescatistas, del Acueducto, del IDU, entre otros en los territorios más afectados

Más de 2.300 toneladas enviadas

El Distrito junto con la Cruz Roja habilitó hasta este lunes 17 de agosto, seis centros de acopio de ayudas humanitarias, en donde recolectaron en total más de 2.300 toneladas de donaciones que ya fueron enviadas.

“Es un avance muy importante y es la muestra de solidaridad impresionante de los bogotanos. Muchos nos han ayudado con transporte, hemos logrado enviar 175 vehículos y ahí se han enviado el grueso de las 2.300 toneladas”, señaló el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Indicó que la Unidad de Gestión de Riesgo (UNGRD) anunció también su ayuda para movilizar al menos 400 toneladas ayuda con aviones para que lleguen especialmente al departamento del Chocó.

“La solidaridad se ha expresado de mil formas, con ayudas, con voluntariado y eso es clave de Bogotá que está demostrando solidaridad”, indicó Galán.

Palacio de los Deportes será el único centro de acopio que todavía opere en Bogotá

El mandatario capitalino anunció que ahora comienza una nueva etapa en la emergencia nacional, que tiene que ver con la reconstrucción. De ahí que, el Palacio de los Deportes sea el único punto de acopio habilitado por el Distrito para seguir recolectando ayudas humanitarias.

“Este sitio va a ser el único habilitado a partir de ahora. Antes se recibía aquí solo del Chocó, luego de Chocó y Buenaventura, y ahora de todos los sitios. Esto nos va a permitir agilizar y ser más eficientes en el proceso de manejo de las ayudas”, agregó el alcalde de Bogotá.

Este lugar estará abierto a partir de las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. y recibirá todo tipo de donaciones.

¿Qué donar?

Desde el Distrito precisaron que se recibe todo tipo de donaciones, pero hicieron énfasis en colchonetas, toldillos, sábanas y cobijas, así como elementos de obra y de aseo.

Hicieron un llamado a no donar alimentos con fecha de vencimiento cercana, para evitar que se dañe rápidamente y si es ropa que sea nueva y en buen estado.