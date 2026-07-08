800 nuevas vacantes para trabajar en el Metro de Bogotá: conozca los perfiles y cómo aplicar

800 nuevas vacantes para trabajar en el Metro de Bogotá | Alcaldía de Bogotá/ Getty Images

La Alcaldía de Bogotá, por medio del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), ha dado a conocer una nueva oportunidad para acceder a 800 vacantes de empleo.

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En esta oportunidad, las ofertas de trabajo son para un proyecto de movilidad e infraestructura en uno de los principales corredores de la ciudad.

Esta convocatoria se hará de forma presencial y contratistas buscan personal capacitado para vincularse al proyecto de las obras del corredor de la carrera Séptima.

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¿Cuáles son las áreas que buscan personal?

En la convocatoria hay 800 vacantes de empleo disponibles para diferentes perfiles operativos, técnicos y profesionales distribuidas en las siguientes ocho áreas:

Construcción.

Tráfico.

Topografía.

Ambiental.

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

Calidad.

Maquinaria

Social.

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¿Cuándo es la feria de empleo?

La feria de empleo se realizará el viernes 10 de julio de 2026 en la el CDC Servita en la localidad de Usaquén.

Fecha: viernes 10 de julio de 2026.

Lugar: CDC Servitá, ubicado en la calle 165 #7-52, en la localidad de Usaquén.

Horario: 09:00 a. m. a 2:00 p. m.

Requisitos

Toda persona interesada en esta convocatoria de empleo deberá acercarse al lugar junto a su hoja de vida y, en caso de cumplir con los perfiles solicitados por los contratistas, podrán ser seleccionados.

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