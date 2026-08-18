Con brazalete cubierto con aluminio capturan en Chapinero a hombre con domiciliaria por homicidio

En las últimas horas, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, capturaron a un hombre de 33 años por el delito de fuga de presos, en labores de prevención, registro y control adelantadas en la localidad de Chapinero.

Los hechos se presentaron en el barrio Marly, donde los uniformados observaron a un ciudadano que, al notar la presencia policial, adoptó una actitud evasiva e intentó huir rápidamente del lugar.

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Al practicarle un registro, los policías encontraron dos celulares envueltos en aluminio; además portaba en uno de sus tobillos un dispositivo electrónico de vigilancia del INPEC, también cubierto con el mismo material.

Al verificar su identidad, se estableció que el hombre cumplía una medida de detención domiciliaria por homicidio. El ciudadano manifestó que debía permanecer en un domicilio ubicado en la localidad de Engativá y no presentó ninguna autorización que le permitiera encontrarse fuera de dicho lugar.

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Ante esta situación, los uniformados procedieron a materializar su captura por el delito de fuga de presos, dejándolo a disposición de la autoridad competente.