Valerie Lafaurie será consejera presidencial para las regiones en Gobierno De la Espriella

Caracol Radio confirmó que Valerie Lafaurie será la consejera presidencial para las regiones en el gobierno de Abelardo de la Espriella.

La barranquillera fue jefe de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Nitrofert, empresa de fertilizantes; asesora de gerencia en Transmilenio, funcionaria de lasecretaría social de Bogotáy trabajó en el Ministerio del Interior de la mano de Alicia Arango, durante el gobierno de Iván Duque.

Además, se conoció que Lafaurie es abogada de la Universidad Javeriana y especialista en Marketing Político y Estrategias de Campaña de la Universidad Externado de Colombia.

La designada consejera participó, este miércoles 8 de julio, en el primer empalme territorial en la ciudad de Cúcuta, encabezado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, en el cual participaron las autoridades locales.

En su reciente alocución, De la Espriella dijo que “la agenda regional está orientada a recuperar el control efectivo del territorio, con especial atención en Norte de Santander, el Catatumbo y en las zonas golpeadas por la violencia y el abandono institucional”.

“Se revisarán las decisiones necesarias para enfrentar el avance de los grupos armados ilegales, restablecer la presencia del Estado y devolverles la seguridad a las comunidades afectadas por años de desgobierno”, señaló.

Además, anunció que tomará medidas para reactivar el comercio, destrabar proyectos abandonados, atender a las comunidades del Catatumbo y avanzar en una estrategia social que acompañe la recuperación del orden.

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En este y otros temas regionales tendrá participación la nueva funcionaria.