¿Quién es Omar Bula Escobar? Perfil del nuevo canciller del gobierno de Abelardo de la Espriella

Omar Bula Escobar, nuevo ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Abelardo de la Espriella. Foto: sumistrada

El presidente electo Abelardo de la Espriella dio a conocer nuevos miembros que integrarán su gabinete de gobierno para el periodo 2026-2030. Entre las designaciones se destaca el nombramiento de Omar Bula Escobar, nuevo ministro de Relaciones Exteriores.

Trayectoria académica y profesional

Bula Escobar es administrador de empresas, escritor, profesor universitario y políglota. Su formación incluye un MBA de ADEN/EUNCET Business School, una especialización en Gestión Empresarial Estratégica en The George Washington University y programas ejecutivos en la Universidad de Harvard.

Además, quien sería el nuevo canciller de De la Espriella fue profesor de la Sergio Arboleda, la misma universidad de la que es egresado el nuevo mandatario.

El ministro designado cuenta con una trayectoria de 20 años al servicio de la diplomacia internacional como funcionario y dirigente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Ha ejercido la diplomacia en medio de tres guerras y ha liderado misiones de servicios enfocadas en detener hambrunas, crisis de salud, crisis humanitarias y conflictos políticos.

A lo largo de su vida ha trabajado en diversos países como Bélgica, Ecuador, Brasil, Panamá, Sudán, Italia, Egipto, Irak, Etiopía, Senegal y Roma.

Asimismo, ha desempeñado cargos de alta dirección que incluyen la representación residente de la ONU/PMA en Senegal, la subdirección regional en Panamá y la dirección de programas en Bagdad y El Cairo.

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Cargos destacados de Omar Bula Escobar

Consultor Senior en Gestión y Políticas en la ONU/PMA– Addis Abeba, Etiopía.

Director y representante Residente- ONU/PMA– Dakar, Senegal.

Subdirector Regional y Coordinador de Operaciones Regionales de la ONU/PMA–Panamá.

Subsecretario Ejecutivo de la Junta ONU/PMA– Roma, Italia.

Director de Programa- Bagdad, Irak y Coordinador Regional para la Oficina Regional de Oriente Medio - ONU/PMA– El Cairo, Egipto.

Coordinador de Políticas de Programas para África- ONU/PMA Roma, Italia.

Jefe de Emergencias y Oficial de Proyectos- ONU/PMA– Jartum, Sudán.

Oficial de Proyectos- ONU/PMA– Brasilia, Brasil.

Oficial de Proyectos- ONU/PMA– Quito, Ecuador

Propuestas para la Cancillería en el gobierno entrante

Bula Escobar asumirá el Ministerio de Relaciones Exteriores con el objetivo de realizar una reingeniería en las relaciones internacionales. Según detallaron desde el equipo de gobierno, entre los pilares de su futura gestión está posicionar a Colombia como líder en el hemisferio sur y, consecuentemente, reposicionarlo como el principal aliado de Estados Unidos en la región.

“El servicio diplomático deberá contar con personas expertas, con trayectoria, que hablen otros idiomas y que tengan una mirada global”, explicó el nuevo ministro, asegurando que en la Era del Tigre se acabará el “parroquialismo” en la política exterior.

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