Gobernador de Nariño pide al presidente electo iniciar empalmes territoriales en Nariño

"El Gobierno Nacional debe ayudarnos con estrategias para poder salir al exterior con nuestros productos, actualmente no hay suficientes puertos para esto". Luis Alfonso Escobar, Gobernador de Nariño en su participación en el panel: Las regiones como la despensa agrícola nacional: retos y oportunidades.

Pasto-Nariño

El Gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo hizo un llamado al presidente electo de Colombia Abelardo De la Espriella, para que inicie en este departamento, la agenda de empalmes territoriales, anunciadas por el nuevo Gobierno, con el fin de conocer de primera mano los logros hasta ahora en materia de paz territorial y desarrollo regional.

Escobar propuso que en este espacio se permita abordar conjuntamente temas estratégicos para la región, como: infraestructura, la movilidad sobre la Vía Panamericana, la conectividad digital para la juventud y el desarrollo de la frontera binacional entre otros, con la expectativa de debilitar las economías ilícitas desde una perspectiva integral.

El mandatario nariñense de otra parte se pronunció frente a las recientes denuncias de presuntas acciones que habrían favorecido a grupos armados ilegales en medio de la Paz Total promovida por el Gobierno, según las cuales se habría impartido órdenes a altos mandos para detener la ofensiva en contra de estructuras que participan del proceso. Ante esto precisó que la Gobernación de Nariño no coordina acciones de guerra, no define objetivos militares ni imparte órdenes operacionales para favorecer u omitir el accionar de organizaciones al margen de la ley.

“El mantenimiento del orden público y la persecución del delito son competencias constitucionales exclusivas de las Fuerzas Militares y de Policía, instituciones con las que la administración departamental ha trabajado de manera articulada desde el inicio del actual mandato para enfrentar la crisis humanitaria y de seguridad que vivía el departamento en 2023”: aseguró.

Así mismo detalló los resultados del proceso de Paz territorial que se espera sean valorados por el nuevo Gobierno de Abelardo De la Espriella, para que pueda tener continuidad:

Reducción histórica de la violencia: municipios como Tumaco pasaron de registrar tasas críticas de homicidios a las cifras más bajas en décadas, devolviéndole la viabilidad económica y social a la costa pacífica.

Hechos reales de desarme: en el contexto de los diálogos regionales se han consolidado hitos como el Acuerdo No. 10 y el inventario técnico de 14 toneladas de material de guerra entregadas por la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y una tonelada adicional por Comuneros del Sur, destruidas bajo estrictos mecanismos de verificación internacional (@MAPPOEA).

Sustitución voluntaria: comunidades étnicas y campesinas erradican voluntariamente cultivos para transitar hacia proyectos productivos sostenibles. Hablamos del avance de más de 12 mil hectáreas en proceso de erradicación, de las 20 mil comprometidas.

Reducción de otros hechos victimizantes: se ha logrado una disminución significativa de los desplazamientos forzados. Mientras en 2023, #Nariño reportó un total de 25.344 personas desplazadas, en 2025 esta cifra se redujo a 4.227 personas. En lo que va de 2026 el registro asciende a 2.057 personas.