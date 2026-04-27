Finagro compulsa a la Contraloría irregularidades en beneficios a Juan José Lafaurie Cabal

La Contraloría General de la República tendrá que pronunciarse sobre las presuntas irregularidades en el crédito y el subsidio otorgados a Juan José Lafaurie Cabal en calidad de “pequeño productor”.

Lafaurie Cabal obtuvo un crédito preferencial de 400 millones de pesos, de los cuales $95.273.700, casi la cuarta parte, se los regalaron a través de un subsidio de ICR, que le concedieron en su condición de pequeño productor. Dinero público para beneficiar a este joven abogado penalista. Además el Fondo Agropecuario de Garantías le sirvió como fiador del 80 por ciento de esa deuda.

En respuesta a unas preguntas que respetuosamente le formulé al Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, me informó que enviaron la información de las denuncias hechas desde el Reporte y que esperan respuesta de la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario.

Como se los contamos hace unos días, hay inconsistencias en el crédito y el subsidio concedidos a Juan José Lafaurie Cabal, hijo del eterno presidente de Fedegán, el ingeniero civil José Félix Lafaurie; y su señora esposa doña María Fernanda Cabal, senadora y exprecandidata a la presidencia del partido Centro Democrático.

La comunicación de Finagro firmada por el director jurídico, Santiago Escobar, habla de las conclusiones de la auditoría externa contratada con RentHabilidad RH “con el fin de verificar la adecuada destinación de los recursos productivos aprobados, identificar posibles desviaciones o incumplimientos normativos y generar evidencia técnica que respalde la trazabilidad y el seguimiento de la inversión”.

Hay partes del informe final de auditoría que Finagro no puede revelar en cumplimiento de la reserva bancaria pero hay dos fragmentos que resultan suficientemente claros:

El primero está titulado “Tenencia del predio” y dice lo siguiente: “Se identificó una diferencia entre el titular registral del inmueble y el comodato del contrato aportado, lo cual constituye un hallazgo documental que debe aclararse”.

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¿Qué quiere decir esto expresado de manera sencilla? Que los papeles no cuadran.

El señor Juan José Lafaurie Cabal presentó la solicitud en el Banco Serfinanza para que le otorgaran los beneficios asegurando que la tierra era de su propiedad.

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Sin embargo la auditoría encontró que el predio le pertenece a una sociedad de su mamá y sus hermanos.

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Tratando de subsanar el error presentó un contrato de comodato gratuito. Sin embargo el documento tiene otros dos problemas. La sociedad que le otorga el comodato no es la dueña de la tierra sino otra llamada Lafaurie Cabal S en C. Nombres parecidos pero personas jurídicas distintas.

El comodato tampoco es gratuito como la afirma el señor Lafaurie Cabal. Tiene que pagar el 20 por ciento de las eventuales utilidades y dejar el 100 por ciento de las mejoras, es decir el cultivo de palma, en propiedad de su familia.

El tema es delicado porque, por vía de un crédito y un subsidio concedidos a un pequeño productor, se está beneficiando realmente a uno grande. Lo cual muestra que el beneficiario real de la inversión no es el pequeño Juan José, sino la sociedad en comandita del gran José Félix.

La segunda gran inconsistencia hallada por la auditoría externa tiene que ver con la estructuración financiera, sobre la cual afirman “El plazo del crédito de tres años no es coherente con el ciclo productivo de la palma de aceite y genera un descalce entre el flujo del proyecto y el servicio de la deuda, sin que el ICR pueda considerarse fuente de pago”.

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¿Qué quiere decir esto? Que si realmente el señor Lafaurie Cabal fuera el pequeño productor que dice ser, con los ingresos que acreditó firmados además por una alta funcionaria de Fedegán como contadora, el negocio no daría para pagar la deuda.

La firma que estructuró el contrato se llama Open Loans y su dueño es el economista Indalecio Dangond, experto en crédito agrícola, columnista de El Espectador, y últimamente asesor de la campaña de Abelardo de la Espriella en el tema agropecuario.

Una fuente de esa empresa de estructuración consultada ayer, me dijo que después de la revisión hecha por inteligencia artificial ellos habían encontrado todo en orden y que cualquier explicación le corresponde exclusivamente a Finagro.

Y mientras Tongo, le dió a Borondongo y Borondongo le dio a Bernabé, sigue pendiente que la Fiscalía revise por que en la solicitud se incluyó un documento que acredita una falsedad, la propiedad de la tierra, y si eso nos da la oportunidad de ver al penalista Lafaurie Cabal en acción, ya que como pequeño propietario no nos ha dejado oír su voz. Solo la de su enojado padre.

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