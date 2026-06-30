Abelardo De La Espriella anuncia empalmes territoriales y promete gobernar “con las regiones”

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció que recorrerá los 32 departamentos del país para reunirse con gobernadores y alcaldes como parte de un proceso de “empalmes territoriales”, una estrategia con la que busca coordinar la transición hacia su gobierno y acelerar la ejecución de proyectos que, según afirmó, permanecen paralizados.

El anuncio fue realizado durante su primera alocución oficial como presidente electo, transmitida a través de sus redes sociales, donde además presentó un balance preliminar del proceso de empalme con la administración saliente y expuso su diagnóstico sobre la situación económica del país.

Gira nacional para preparar el inicio del Gobierno

De La Espriella aseguró que los encuentros con los mandatarios regionales comenzarán esta misma semana y los calificó como una iniciativa sin precedentes.

“Esta misma semana vamos a iniciar algo nunca antes visto en la historia de nuestro país, los empalmes territoriales. Me voy a trasladar personalmente a todos los departamentos del país para reunirme con gobernadores y alcaldes”, afirmó.

Según explicó, el objetivo es que el nuevo Gobierno llegue al próximo 7 de agosto con proyectos listos para su ejecución y una hoja de ruta definida en cada región.

“Queremos que el próximo 7 de agosto el nuevo gobierno pueda ejecutar lo que hoy está paralizado, congelado, detenido y recuperar así el tiempo perdido”, señaló.

El mandatario electo también aseguró que uno de los ejes de su administración será fortalecer la relación entre el Gobierno Nacional y las autoridades locales.

“Voy a gobernar con las regiones y para las regiones, no desde Bogotá. Voy a gobernar con la gente en la provincia”, manifestó.

Balance del proceso de empalme

Durante su intervención, De La Espriella indicó que los primeros reportes de las mesas de transición muestran un panorama económico complejo.

Entre las cifras mencionadas por el presidente electo se encuentran:

Inflación anual del 5,8 %.

Tasa de intervención del Banco de la República del 11,25 %.

Incremento en los costos de alimentos, energía, servicios públicos, transporte y restaurantes.

Deuda pública y costo del crédito en niveles que, según dijo, afectan a hogares y empresas.

“La situación, queridos compatriotas, es grave y no lo vamos a ocultar José Manuel y yo. Tenemos una economía bajo presión”, expresó.

Asimismo, aseguró que el saldo de los TES del Gobierno asciende a 763,6 billones de pesos y sostuvo que ello refleja las necesidades de financiación del Estado.

Por otro lado, y pese al diagnóstico económico, De La Espriella afirmó que los mercados han reaccionado de manera positiva tras los resultados de las elecciones.

“Los mercados han reaccionado con muchísima confianza gracias a nuestra elección. El peso colombiano se ha fortalecido de manera significativa”, aseguró.

Advertencia por una posible crisis energética

Otro de los temas abordados fue la situación del sector energético. De La Espriella afirmó que, de acuerdo con información recibida por su equipo de empalme, existe el riesgo de una eventual crisis energética.

Frente a este escenario, aseguró que instruyó a su equipo económico y al sector de Minas y Energía para trabajar en el cumplimiento de las obligaciones con los generadores y evitar afectaciones en el suministro del servicio.

Respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo

Abelardo De La Espriella además anunció que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinará recursos en cooperación para apoyar el proceso de transición gubernamental. En ese contexto, anunció que destinará 60 millones de dólares “no reembolsables” para apoyar el proceso de empalme y transición hacia el nuevo Gobierno.

De acuerdo con el presidente electo, estos recursos estarán orientados a fortalecer las capacidades técnicas de la transición y la preparación de las primeras acciones de su administración.

Según un comunicado publicado por el movimiento Defensores de la Patria, este apoyo es el resultado de una llamada telefónica entre el presidente electo y el presidente del BID, Ilan Goldfajn, “en el marco de los acercamientos con organismos multilaterales".