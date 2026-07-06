Seguridad e inversión, las peticiones al presidente electo en su visita a Cúcuta

Cúcuta.

La visita que realizará este miércoles, 8 de julio, el presidente electo Abelardo de la Espriella a Cúcuta para liderar el proceso de empalme territorial ha generado expectativa entre los dirigentes políticos de Norte de Santander, quienes esperan que el encuentro con las autoridades regionales deje compromisos concretos para atender la crisis de seguridad y las principales necesidades del departamento.

El diputado Juan Diego Ordóñez aseguró que la principal solicitud al nuevo mandatario será priorizar a Norte de Santander dentro de la estrategia nacional de seguridad, al advertir que la violencia que golpea al Catatumbo ya tiene repercusiones en el área metropolitana de Cúcuta.

“Queremos que esos trabajos que se hacen a través de las mesas de seguridad y el choque que se quiere hacer frente a la inseguridad vengan aquí al territorio. El departamento enfrenta problemas como las extorsiones, el reclutamiento de menores y las dificultades para movilizarse hacia varios municipios por la presencia de grupos armados", expresó el diputado.

Ordóñez sostuvo que la jornada de empalme será una oportunidad para que el gobernador y el alcalde presenten al nuevo Gobierno los proyectos prioritarios de la región, especialmente en materia de infraestructura vial, educación y desarrollo económico.

“El departamento necesita mucha inversión. No más el 20 % de las vías del departamento se encuentran pavimentadas. Hay necesidad de destinar mayores recursos para mejorar la conectividad y generar desarrollo en Norte de Santander", afirmó el corporado.

El diputado también pidió fortalecer la infraestructura educativa, con inversiones para el mejoramiento de escuelas y colegios, así como la dotación de pupitres, escenarios deportivos y otros elementos que, según dijo, hoy no alcanzan a cubrirse con el presupuesto departamental.

En materia de turismo, consideró que Norte de Santander cuenta con un enorme potencial, pero requiere respaldo del Gobierno Nacional para consolidar proyectos que permitan atraer visitantes y dinamizar la economía regional.

Sobre la designación del general Mora como ministro de Defensa, Ordóñez manifestó que el nombramiento representa una oportunidad para que el departamento tenga una mayor atención en materia de orden público.

“No vamos a tener excusa en materia de seguridad. Sé del trabajo, del conocimiento y del sentido de pertenencia del general Mora con Norte de Santander y sé que lo va a hacer muy bien”, puntualizó.

Finalmente, el diputado reiteró que la dirigencia regional espera que la visita del presidente electo marque el inicio de una agenda conjunta que permita atender las problemáticas históricas del departamento y avanzar en proyectos que impulsen su desarrollo.