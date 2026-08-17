Reviva la alocución del presidente De la Espriella: balance de atención a afectados por terremoto
El jefe de Estado reveló que la tragedia se extiende a 450 municipios en 15 departamentos.
En la noche de este lunes, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, hizo una alocución en donde habló sobre el balance de la atención a los afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.
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El jefe de Estado, allí, entregó un nuevo balance del sismo y mencionó que la tragedia se extiende a 450 municipios en 15 departamentos.
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Reviva la alocución del presidente Abelardo de la Espriella:
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Omar Pérez
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...