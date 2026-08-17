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18 ago 2026 Actualizado 01:25

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Reviva la alocución del presidente De la Espriella: balance de atención a afectados por terremoto

El jefe de Estado reveló que la tragedia se extiende a 450 municipios en 15 departamentos.

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia. Foto: Getty Images.

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia. Foto: Getty Images. / Anadolu

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia. Foto: Getty Images.
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En la noche de este lunes, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, hizo una alocución en donde habló sobre el balance de la atención a los afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Lea más: Terremoto en Colombia EN VIVO: búsqueda de desaparecidos, réplicas y balance de víctimas

El jefe de Estado, allí, entregó un nuevo balance del sismo y mencionó que la tragedia se extiende a 450 municipios en 15 departamentos.

Lea también: Una semana después del terremoto: Colombia sigue levantándose entre las ruinas

Reviva la alocución del presidente Abelardo de la Espriella:

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Omar Pérez

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Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...

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