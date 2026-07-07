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EEUU confirma que trabajará con gobierno De la Espriella para fortalecer relación con Colombia

Este martes, el Departamento de Estado, por medio de un portavoz, advierte que trabajará de la mano del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella para fortalecer la relación bilateral.

La respuesta, concedida en las últimas horas, se dan tras las declaraciones de Gustavo Petro quien dijo que no reconocía el triunfo de De La Espriella.

“Como norma general, no comentamos sobre conversaciones diplomáticas privadas. Esperamos trabajar con la administración entrante de De la Espriella para fortalecer la relación entre Estados Unidos y Colombia y hacer nuestro hemisferio más fuerte, seguro y próspero”, señaló un portavoz.

La respuesta evita pronunciarse sobre las acusaciones formuladas por el mandatario colombiano, pero deja claro que Washington se prepara para trabajar con el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella a partir del próximo 7 de agosto.

En materia de cooperación en seguridad, fuentes del Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmaron que representantes del Pentágono sostuvieron reuniones con el presidente electo y su equipo de transición. Además, señalaron que Colombia se convertirá el 7 de agosto en el miembro número 19 de la Coalición Contra los Cárteles de las Américas.

Las mismas fuentes destacaron la designación del general (r) Jorge Mora como próximo ministro de Defensa.

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