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18 ago 2026 Actualizado 05:09

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Orden Público

Ministerio de Defensa rechazó el secuestro de tres policías en el Catatumbo

Los uniformados fueron retenidos durante su desplazamiento entre Ocaña y Cúcuta, en Norte de Santander.

Las autoridades en Norte de Santander están investigando lo que sería el secuestro de varios jóvenes venezolanos en el Catatumbo. Foto: Getty Images

Las autoridades en Norte de Santander están investigando lo que sería el secuestro de varios jóvenes venezolanos en el Catatumbo. Foto: Getty Images(Thot)

Las autoridades en Norte de Santander están investigando lo que sería el secuestro de varios jóvenes venezolanos en el Catatumbo. Foto: Getty Images
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El Ministerio de Defensa Nacional rechazó el secuestro de tres uniformados de la Policía Nacional, quienes habrían sido retenidos durante su desplazamiento entre Ocaña y Cúcuta, en Norte de Santander.

De acuerdo con información preliminar entregada por el Ministerio de Defensa, las autoridades adelantan las verificaciones para establecer la ubicación y las circunstancias relacionadas con el secuestro de los tres funcionarios, integrantes de la Comisión Norte de Santander del GRATE-DIJIN.

De la misma forma, el Gobierno nacional aseguró que dispuso todas las capacidades de la Fuerza Pública para localizar a los miembros de la Policía y garantizar su regreso sanos y salvos.

Lea también: Madres del Catatumbo piden libertad de Marta Liliana Granados

Gobierno atribuye el hecho a grupos armados ilegales

El Ministerio de Defensa señaló que este hecho sería una retaliación de grupos armados ilegales frente a los resultados operacionales alcanzados por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en el Catatumbo y Norte de Santander.

La cartera también indicó que, en el marco del A3C, Colombia adelantó conversaciones con Estados Unidos y los demás países integrantes de esta coalición para fortalecer la cooperación y los apoyos necesarios para las acciones de control y fortalecimiento de la frontera entre Colombia y Venezuela.

Más información

Ministerio de Defensa exigió respeto por los policías

Frente al Derecho Internacional Humanitario (DIH), el Gobierno responsabilizó a los grupos armados ilegales por la vida, integridad y seguridad de los tres policías y exigió su respeto y protección inmediata.

El Ministerio de Defensa afirmó que el Estado no retrocederá ante el secuestro y la violencia y advirtió que quienes atenten contra la Fuerza Pública deberán responder ante la justicia.

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