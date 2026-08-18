Ministerio de Defensa rechazó el secuestro de tres policías en el Catatumbo

Las autoridades en Norte de Santander están investigando lo que sería el secuestro de varios jóvenes venezolanos en el Catatumbo. Foto: Getty Images( Thot )

El Ministerio de Defensa Nacional rechazó el secuestro de tres uniformados de la Policía Nacional, quienes habrían sido retenidos durante su desplazamiento entre Ocaña y Cúcuta, en Norte de Santander.

De acuerdo con información preliminar entregada por el Ministerio de Defensa, las autoridades adelantan las verificaciones para establecer la ubicación y las circunstancias relacionadas con el secuestro de los tres funcionarios, integrantes de la Comisión Norte de Santander del GRATE-DIJIN.

De la misma forma, el Gobierno nacional aseguró que dispuso todas las capacidades de la Fuerza Pública para localizar a los miembros de la Policía y garantizar su regreso sanos y salvos.

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Gobierno atribuye el hecho a grupos armados ilegales

El Ministerio de Defensa señaló que este hecho sería una retaliación de grupos armados ilegales frente a los resultados operacionales alcanzados por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en el Catatumbo y Norte de Santander.

La cartera también indicó que, en el marco del A3C, Colombia adelantó conversaciones con Estados Unidos y los demás países integrantes de esta coalición para fortalecer la cooperación y los apoyos necesarios para las acciones de control y fortalecimiento de la frontera entre Colombia y Venezuela.

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Ministerio de Defensa exigió respeto por los policías

Frente al Derecho Internacional Humanitario (DIH), el Gobierno responsabilizó a los grupos armados ilegales por la vida, integridad y seguridad de los tres policías y exigió su respeto y protección inmediata.

El Ministerio de Defensa afirmó que el Estado no retrocederá ante el secuestro y la violencia y advirtió que quienes atenten contra la Fuerza Pública deberán responder ante la justicia.