Ecopetrol completa compra del 51% de Brava Energia por US$1.200 millones

Ecopetrol confirmó que finalizó la compra del 51% del capital con derecho a voto de Brava Energia S.A., una compañía brasileña dedicada a la exploración y producción de hidrocarburos. La operación fue realizada a través de su filial Ecopetrol Investimentos do Brasil y se concretó después de cumplir las condiciones regulatorias y demás requisitos establecidos para la transacción.

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La adquisición se realizó mediante dos operaciones. Por un lado, Ecopetrol compró 116,1 millones de acciones, equivalentes a cerca del 25% de Brava, a través de una Oferta Pública de Adquisición Voluntaria en la bolsa brasileña B3. Por otro, concretó el acuerdo para adquirir otras 120,8 millones de acciones, correspondientes aproximadamente al 26% restante. El valor total de la operación fue de alrededor de US$1.200 millones, financiados mediante un crédito entre compañías del Grupo Ecopetrol.

Con esta compra, Ecopetrol incorpora una compañía que cerró 2025 con 459 millones de barriles equivalentes de reservas probadas y 605 millones de barriles equivalentes de reservas probadas y probables. Además, Brava registró una producción promedio de 78.800 barriles equivalentes por día durante el primer semestre de 2026 y alcanzó los 84.400 barriles equivalentes diarios al cierre de junio.

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Para Ecopetrol, la operación representa un paso en su estrategia de ampliar y diversificar su portafolio internacional, con activos que aportan reservas, producción y generación de caja.