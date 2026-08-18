Presidente De la Espriella reveló que pérdidas por el terremoto superarían los $30 billones

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró, en una alocución llevada a cabo este lunes, que las pérdidas por el terremoto superarían los 30 billones de pesos, de acuerdo con el modelo de una firma privada que estimó las pérdidas físicas directas en los departamentos de Chocó, Risaralda, Quindío, Caldas y Valle del Cauca.

El mandatario precisó que se trata de una cifra preliminar que se irá ajustando en los próximos días, desglosada en 24,5 billones de pesos en edificaciones y 5,5 billones en infraestructura.

En el mismo pronunciamiento, De la Espriella reiteró el llamado al sector constructor para que entregue maquinaria y done utilidades destinadas a la reconstrucción de los proyectos de vivienda en las zonas más afectadas. También hizo un llamado al sector financiero para que baje las tasas de interés y facilite así las labores de reconstrucción.

El mandatario señaló, además, que el Chocó registra la afectación proporcional más alta del país, por lo que planteó la necesidad de un “plan Marshall” que salde las deudas históricas con “uno de los departamentos más olvidados de Colombia”.

El presidente se dirigió directamente a las familias afectadas: “A las familias que perdieron sus viviendas les quiero decir que no están abandonadas, habrá subsidios de arrendamiento, alivios del servicio público y un programa de vivienda nueva y de mejoramiento”, bajo lo que denominó “Vivienda Milagro”. Explicó que se realizará un censo para caracterizar cada caso particular y entregar soluciones ajustadas a cada familia.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: