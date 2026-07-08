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08 jul 2026 Actualizado 17:56

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Conciliación entre Sarabia y Sanabria: Nunca se ordenó suspender operaciones contra Clan del Golfo

La abogada de Laura Sarabia reveló detalles de la conciliación entre el general (r) Sanabria y Laura Sarabia.

Imagen de referencia | Laura Sarabia (izquierda) - General Henry Sanabria (derecha) - Policía Metropolitana de Bogotá a la espera del inicio de operativo (fondo): COLPRENSA.

Imagen de referencia | Laura Sarabia (izquierda) - General Henry Sanabria (derecha) - Policía Metropolitana de Bogotá a la espera del inicio de operativo (fondo): COLPRENSA.

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Luego de que el general (r) Henry Sanabria confirmara en 6AM W que Laura Sarabia, actual embajadora de Colombia en Reino Unido, cuestionaba los procedimientos de la Policía en contra del Clan del Golfo y de las bandas criminales, la exjefa de gabinete del Gobierno Petro denunció al oficial por injuria y calumnia. Ahora, La abogada de Laura Sarabia reveló detalles de la audiencia de conciliación entre las partes.

El director de 6AM W recogió el mensaje de la abogada Lina Sandoval, quien informó tras la conciliación: “nunca se ordenó ni se solicitó suspender operaciones contra el Clan del Golfo u otros grupos armados”.

Contó que en la audiencia se dejó constancia de que las comunicaciones entre el general Sanabria y Laura Sarabia fueron exclusivamente institucionales.

Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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