¿Qué tan bueno fue el Mundial 2026 para James Rodríguez? Comparación de partidos con 2014 y 2018 / Getty Images

La Selección Colombia le puso punto final a su participación en el Mundial 2026, luego de ser eliminada en los octavos de final a través de los lanzamientos desde el punto penal por Suiza.

En esta oportunidad, el cuadro nacional protagonizó una fase de grupos casi perfecta con triunfos ante Uzbekistán y la República Democrática del Congo, así como el empate con la Portugal de Cristiano Ronaldo. En dieciseisavos de final derrotó a Ghana y posteriormente cayó en octavos frente al combinado suizo.

Llega a su fin la séptima participación nacional en un campeonato del mundo con puntos altos, como los de Gustavo Puerta y Dávinson Sánchez, así como aspectos a mejorar, como el tema de definición y elaboración ofensiva.

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¿Que tan bueno fue el Mundial 2026 para James Rodríguez?

Precisamente sobre las críticas que ha recibido la Selección Colombia a raíz de su tempranera eliminación, el capitán James Rodríguez se encuentra en el ojo del huracán. Aunque su liderazgo llevó al grupo nuevamente a una fase final del Mundial, esto no se vio traducido en goles o asistencias.

Es por lo anterior que desde Sofascore se realizó una comparación en cuanto las estadísticas que dejó el ‘10′ en Brasil 2014, Rusia 2018 y la vigente edición. Repáselos a continuación:

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La tabla deja en claro que el mejor mundial de Rodríguez Rubio fue el Brasil 2014, como era de esperarse. Fue en el que más minutos jugó, en el que más instancias sobrepasó (cuartos de final), en el que más participaciones de gol tuvo (6G+2A), en el que más remató y regateó, y en el que mejor valoración consiguió.

Así pues, la discusión se orienta al segundo puesto: ¿Rusia o Norteamérica? En continente europeo, James tuvo más participaciones de gol (2A), más regates completos y mejor valoración; en la Copa de este año, el cucuteño tuvo mayor actividad en partidos y minutos de juego, dio más pases clave, más remates y mejor precisión.

Llega entonces a su fin la participación mundialista del capitán tricolor, que se va como el colombiano con más partidos jugados en Copas del Mundo (13).

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