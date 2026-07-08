Pibe Valderrama dejó una indirecta a Néstor Lorenzo tras eliminación de Colombia del Mundial 2026

Carlos ‘Pibe’ Valderrama es una voz autorizada cuando de la Selección Colombia se trata. El histórico exfutbolista suele reaccionar junto a su esposa, Elvira Redondo, luego de los partidos de la Tricolor, por lo que tras la eliminación de la Copa del Mundo a manos de Suiza en penales, su opinión no se hizo esperar.

El Pibe fue crítico con los problemas que tuvo el combinado nacional, así como lo hizo tras terminar el partido Falcao, quien en su comentario para ESPN cuestionó las estructuras del fútbol nacional como tal. El Tigre calificó como una vergüenza que no haya competitivad y se fomente la la mediocridad y la vagancia.

¿Qué dijo El Pibe tras la eliminación de Colombia?

El samario se mostró dolido por la eliminación. “Estoy jodido”, inició diciendo cuando le preguntaron por su sentimiento. Asimismo, manifestó que si bien la Selección Colombia jugó buen fútbol, quedó en deuda otra vez: “una disculpa”, añadió.

“Ni cerca veía que íbamos a quedar afuera, porque tenemos buen equipo. ‘El que juega bien, siempre va a ganar’; ahí está el mensaje, que no pasa así porque hoy jugamos bien, esta selección juega bien, y no ganamos”, agregó sobre lo que hizo la Tricolor.

Del mismo modo, fue crítico al decir que a Colombia le hizo falta un goleador, ya que las oportunidades de gol se crearon a lo largo del campeonato.

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“Lo que yo te dije. ¿Qué le hizo falta al equipo? Un goleador. Hoy tuvimos ocasiones de gol, no muchas como en los partidos anteriores, pero tuvimos ocasiones de gol. Con una y ya, pero no tenemos eso. Otra vez quedamos fuera por penales. Yo pienso que nos va a tocar, no sé cuándo, pero nos va a tocar si seguimos jugando así. Si seguimos jugando al fútbol así, nos va a tocar alguna vez”, manifestó.

Respaldo a Jhon Arias e indirecta a Lorenzo

El Pibe, si bien no se refirió propiamente a Néstor Lorenzo, aseguró que no entendió por qué salió Jhon Arias del terreno de juego, cuando para él fue la figura. Comentó que tomaron por “cábala” siempre sacar al jugador de Palmeiras, quien es humilde y no alza la voz para decir “¿Yo? ¿siempre el mismo?“.

“Jhon Arias. No sé por qué lo sacaron, porque era la figura del equipo. No entiendo. Lo cogieron de cábala, y eso no puede ser, porque un jugador así tiene que estar los 90′ (...) No hay que cogerlo de cabala. Jhon Arias era la figura del equipo y él no dice nada, y en el fútbol y en la vida uno tiene que decir algo. Todos los partidos juega bien y para fuera”, sentenció Valderrama.

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Entretanto, le agradeció a la hinchada el apoyo que mostró durante el Mundial. “La hinchada es la mejor. Hay que darles las gracias, porque se pasó de calidad. Estábamos entusiasmados, la hinchada se enamora y esta selección juega bien, la hinchada es el premio mayor. Les quedamos en deuda otra vez. Disculpas, ustedes se merecen un poquito más”.