Tabla de posiciones Ranking FIFA: así quedó Colombia tras la eliminación del Mundial 2026

La Selección Colombia se despidió del Mundial 2026 tras caer en penales contra Suiza. La Tricolor puso fin a su sueño nuevamente en penales, evocando lo de hace 8 años cuando el verdugo fue Inglaterra. No obstante, el combinado nacional dijo adiós sin haber perdido en los 90 minutos y tras haber concedido apenas un gol.

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A lo largo de la competición, la FIFA ha dejado abierta la actualización en vivo del ranking de selecciones, la cual tuvo antes de comenzada la competición a Argentina como líder. Sin embargo, tras la fase de octavos de final, eel trono lo volvió a ocupar Francia.

Así se ha movido el ranking FIFA

La ronda de los mejores 16 de la Copa del Mundo posicionó al equipo liderado por Kylian Mbappé en la primera posición con 1925.86 puntos. Antes de esta fase, la líder era Argentina, mientras que los franceses ocupaban el segundo lugar; la Albiceleste, que sufrió ante Egipto, quedó muy cerca con 1925.15 unidades.

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Al tercer lugar llegó España, que antes del Mundial inlcuso estuvo liderando escalafón. Previo a los cuartos de final ante Bélgica se establece con 1912.34 unidades, seguido de Inglaterra, cuarta con 1871.39 puntos.

Brasil perdió contra Noruega en octavos, pero ascendió una casilla en el ranking, quedándose con el quinto lugar con 1804.92 unidades. La gran novedad dentro del top 10 es Marruecos, que al meterse en cuartos de final ascendió un puesto y llegó al sexto lugar con 1803.99 puntos.

Portugal fue el que más descenso tuvo en los primeros 10 puestos. Tras iniciar el Mundial en el quinto lugar de la clasificación, estuvo en su momento en el octavo puesto, pero quedó en la séptima casilla con 1787.85. Le sigue Bélgica en el puesto 8° con 1778.36 puntos.

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Países Bajos, con 1775.54 unidades en el noveno lugar, y México, que perdió ante Inglaterra en octavos del Mundial, en la décima ubicación con 1754.30 puntos, cierran el top 10.

¿Cómo quedó Colombia tras la eliminación ante Suiza?

La última actualización fija del ranking fue el 11 de junio y en ella, la Tricolor se encontraba en el puesto 13 con 1698.35 unidades. Tras los partidos ante Uzbekistán, Congo, Portugal, Ghana y Suiza, llegó a un acumulado de 1739.89 y se encuentra en el puesto 11, con un ascenso de dos casillas.

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Seguidamente se ubican Alemania y Croacia, mientras que Suiza, verdugo de la Tricolor, ascendió cuatro posiciones y se adueña de la casilla 14. Italia, que no participó en la Copa del Mundo, cierra el puesto 15.

En cuanto a los sudamericanos, Uruguay se ubica en el puesto 20°, Ecuador 25° y Paraguay 34°.

Pos. Selección Puntaje 1. Francia 1925.86 2. Argentina 1925.15 3. España 1912.34 4. Inglaterra 1871.39 5. Brasil 1804.92 6. Marruecos 1803.99 7. Portugal 1787.85 8. Bélgica 1778.36 9. Países Bajos 1775.54 10. México 1754.30 11. Colombia 1739.89 12. Alemania 1726.22 13. Croacia 1723.05 14. Suiza 1710.88 15. Italia 1704.73

¿Cómo se calcula el Ranking FIFA?

La Clasificación Mundial FIFA se determina utilizando el Modelo Elo. Este método suma o resta puntos por partidos al total de puntos existente de un equipo. Los puntos que se suman o restan vienen determinados en parte por: