Así reaccionaron los clubes de las figuras de Colombia tras la eliminación del Mundial 2026

La eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras perder 4-3 en la definición por penales frente a Suiza luego del empate sin goles en el Estadio BC Place de Vancouver, dejó un profundo sentimiento de tristeza entre los aficionados. Sin embargo, en medio de la decepción, varios de los clubes donde militan las principales figuras de la Tricolor aprovecharon sus redes sociales para enviar mensajes de respaldo y reconocimiento a sus jugadores.

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Uno de los primeros en pronunciarse fue Crystal Palace, equipo que cuenta en su plantilla con Daniel Muñoz y Jefferson Lerma. El conjunto inglés destacó el esfuerzo realizado por ambos durante el torneo y publicó un mensaje de aliento: “Un torneo del que estar orgullosos, Danny y Jeff. Descansad y nos veremos muy pronto”, resaltando el compromiso mostrado por los dos futbolistas antes de su regreso para afrontar la pretemporada.

Otro de los clubes que acompañó de cerca el recorrido de Colombia fue el Bayern Múnich. La escuadra alemana siguió el compromiso ante Suiza a través de sus canales oficiales y, tras la eliminación, dedicó unas palabras a Luis Díaz, uno de sus grandes fichajes para la nueva temporada. “Derrota por penales para Colombia. Cabeza arriba, Lucho. Habrá revancha”, escribió el club bávaro, demostrando su confianza en el extremo guajiro pese al amargo desenlace del Mundial.

Desde Brasil también llegaron muestras de apoyo. Palmeiras respaldó la actuación de Jhon Arias, quien fue uno de los jugadores más destacados del conjunto dirigido por Néstor Lorenzo durante la Copa del Mundo. El atacante volvió a ser titular frente a Suiza, aunque fue sustituido en el minuto 66 por Jaminton Campaz, una decisión que generó debate entre analistas y exfutbolistas.

Uno de los más críticos con ese cambio fue Carlos ‘El Pibe’ Valderrama , quien cuestionó la salida del extremo colombiano al considerar que era el futbolista más influyente del encuentro. “Jhon Arias. No sé por qué lo sacaron, porque era la figura del equipo. No entiendo. Lo cogieron de cábala, y eso no puede ser”, afirmó el histórico referente del fútbol colombiano tras el compromiso.

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Las muestras de respaldo de los clubes reflejaron el reconocimiento internacional hacia los futbolistas colombianos, quienes, a pesar de no lograr el objetivo de avanzar a los cuartos de final, dejaron actuaciones destacadas durante el certamen. Ahora, los referentes de la Tricolor regresarán a sus respectivos equipos para iniciar la preparación de la nueva temporada, con la expectativa de convertir la experiencia mundialista en un impulso para los retos que se avecinan tanto a nivel de clubes como de selección.