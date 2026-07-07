Así quedaron los Cuartos de Final del Mundial 2026: Partidos definidos

Se definieron los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con la victoria de Suiza frente a Colombia en el último partido de los octavos de final, se completó el cuadro de las mejores ocho selecciones del mundo y se definieron los cuatro partidos de esta fase.

El primer equipo en sellar su clasificación a los cuartos de final fue Marruecos, al derrotar y eliminar a Canadá 3-0, clasificando por segunda vez consecutiva a esta instancia, tras hacerlo en Qatar 2022.

Por su parte, Suiza se quedó con el último cupo para los cuartos de final tras derrotar en la tanda de penaltis a la selección Colombia, alcanzando por cuarta ocasión en su historia esta fase en una Copa del Mundo, la primera desde 1954, cuando fueron anfitriones del torneo mundialista.

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Partidos definidos de Cuartos de Final de la Copa Mundial de Fútbol de 2026

Los partidos por los cuartos de final del Mundial 2026 se disputarán a partir del jueves 9 de julio, comenzarán con el juego entre Francia y Marruecos, dos favoritas al título, y finalizarán el sábado 11 de julio, con el encuentro entre Argentina y la selección de Suiza.

Jueves 9 de julio

Francia vs. Marruecos - 3:00 p.m., Gillette Stadium, Boston.

Viernes 10 de julio

España vs. Bélgica - 2:00 p.m., SoFi Stadium, Los Ángeles

Sábado 11 de julio

Noruega vs. Inglaterra - 4:00 p.m., Hard Rock Stadium, Miami.

- 4:00 p.m., Hard Rock Stadium, Miami. Argentina vs. Suiza- 8:00 p.m., Arrowhead Stadium, Kansas City.

Calendario Mundial 2026

Como se mencionó anteriormente, los cuartos de final se disputarán entre el 9 y el 11 de julio. Una vez cumplida esta ronda y conocidos los equipos clasificados, entre el martes 14 y el miércoles 15 de julio se disputarán las semifinales.

Finalmente, el partido por el tercer puesto se jugará el sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, y la gran final se disputará el domingo 19 de julio, desde las 2:00 p.m., hora colombiana, en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva York.