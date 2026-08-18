Análisis: ¿De dónde saldrán los $30 billones para la reconstrucción tras el terremoto en Colombia?

Jorge Iván González, exdirector del DNP, se refirió en 6AM W a las pérdidas por el terremoto en Colombia, que superarían los 30 billones de pesos de acuerdo con cifras presentadas por el presidente Abelardo de la Espriella.