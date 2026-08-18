MinSalud reveló que, hasta el momento, hay 308 entidades hospitalarias afectadas tras terremoto
Ana María Vesga, ministra de Salud, se refirió a algunas que necesitarán reconstrucción.
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Omar Pérez
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...