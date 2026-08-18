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¿Hay peligro de enfermedades que se puedan disparar en zonas afectadas por terremoto? MinSalud habla

La ministra de Salud, Ana María Vesga, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, y allí se refirió a varios aspectos coyunturales que ha dejado en el país el terremoto del pasado 10 de agosto, siendo uno de estos la posibilidad que se disparen enfermedades en las principales zonas afectadas por la emergencia.

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Según explicó la jefa de la cartera de Salud, el peligro de que enfermedades se disparen en estas zonas sí es latente.

“Siempre ese es el coletazo de estas tragedias porque suceden muchas cosas que tienen afectación, particularmente por los albergues, por el agua y por la descomposición de cadáveres”, aseguró en su primera intervención.

¿Y cuáles enfermedades?

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Según mencionó la ministra Vesga, lo anteriormente mencionado podría desencadenar enfermedades en las zonas afectadas como “brotes respiratorios y brotes de sarampión”, de los cuales, según dijo, ya se “han reportado un par de casos”.

En esa línea, la funcionaría del Gobierno Nacional subrayó que, por esta razón, lo que se tiene “desplegado en todas las zonas afectadas son las brigadas y los grupos de trabajo del Instituto Nacional de Salud que están presentes allí haciendo ese levantamiento epidemiológico y levantando las alertas”.

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“Nos han pedido sueros antiofídicos, por ejemplo, que tienen que estar también en esas zonas siempre disponibles en caso de estas emergencias, pero estamos muy activos ahí a través del INS y su nueva directora que están al frente de cada territorio”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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