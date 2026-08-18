Éxito de La Matuna cerró sus puertas en Cartagena tras décadas de historia comercial

El emblemático Éxito de La Matuna cerró definitivamente sus puertas el pasado sábado 15 de agosto. A través de un mensaje en el acceso principal, la cadena informó sobre el cese de sus actividades y remitió a sus clientes a la sede de San Diego para realizar sus compras.

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El cierre representó el fin de una importante etapa para una de las estructuras con mayor trayectoria en la zona. La edificación comenzó su historia comercial como Talleres Mogollón, ligada a la firma J. V. Mogollón & Cía. Con el paso del tiempo, el edificio fue ampliado a cuatro pisos y se convirtió en un referente de la arquitectura moderna cartagenera.

Décadas más tarde, el inmueble albergó a la cadena Magali París, hito que quedó grabado en la memoria local por la instalación de las primeras escaleras eléctricas de la ciudad, un acontecimiento que transformó el lugar en un atractivo urbano. Posteriormente operó bajo la marca Vivero hasta 2007, cuando pasó a ser Éxito.

Hasta el momento no se ha informado cuál será el nuevo uso de esta histórica edificación del Centro Histórico.